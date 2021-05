El fin de semana pasado (22-23 de mayo) se llevó a cabo la edición virtual de Glastonbury, el titán de los festivales europeos que, desafortunadamente, no pudo celebrarse de manera presencial como sucederá con el resto de sus contemporáneos.

Además de Coldplay, Haim y Damon Albarn; otros que tocaron como parte del festival y que de hecho hicieron su debut fue The Smile, la nueva banda de post punk de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, junto al baterista Tom Skinner. El productor Nigel Godrich también está involucrado en el proyecto. El trío interpretó un set con un puñado de canciones nuevas y una rareza inédita de Radiohead.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021

La banda abrió su primer concierto, que se celebró en una carpa gigante en el recinto de Glastonbury, con “Skating on the Surface”, una versión actualizada de “Skirting on the Surface” de Radiohead, una reliquia de la gira The King of Limbs que no se había tocado desde 2012.

Después de eso, The Smile dio el banderazo de salida a siete groovy/mathy canciones nuevas (según un setlist publicado en redes sociales): “The Smoke”, “You Will Never Work in Television Again”, “Opposites”, “Panavision”, “Just Eyes and Mouth”, “We Don’t Know What Tomorrow Brings” (que la banda publicó más tarde en Twitter) y “Thin Thing”.

En su único comentario durante la actuación, Yorke dijo sobre la banda:

Señoras y señores, nos llamamos The Smile. No la sonrisa como en plan ‘ahh’, más bien ‘la sonrisa’ como en plan el tipo que te miente todos los días…”

El trío tomó su nombre de un poema de Ted Hughes que lleva el mismo título. Desde que The Smile se dio a conocer el sábado pasado, el conjunto ha abierto sus respectivas cuentas en redes sociales y una página web oficial, pero no se han anunciado planes de próximos lanzamientos, aún 😉.

Mientras tanto, disfruta del debut de The Smile en Glastonbury 2021 a continuación.