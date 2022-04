A casi un año del lanzamiento del proyecto The Smile, el conjunto alterno de los miembros de Radiohead Thom Yorke, Jonny Greenwood y el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner; ha anunciado su álbum debut titulado ‘A Light For Attracting Attention’, además de compartir un corte más que se desprende del mismo, “Free In The Knowledge”.

Desde su formación en mayo del 2021, The Smile ha estado compartiendo sencillos de manera esporádica. Hasta ahora han lanzado “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke”, “Skrting On The Surface”, y a principios de este mes promovieron “Pana-vision”, un tema extraído de la banda sonora de ‘Peaky Blinders’.

Hoy (20 de abril), The Smile finalmente ha confirmado el lanzamiento de su esperado LP debut, ‘A Light For Attracting Attention’, que llegará el próximo 13 de mayo a través de XL Recordings.

Producido y mezclado por Nigel Godrich y masterizado por Bob Ludwig, el esfuerzo de 13 pistas contará con cuerdas de la London Contemporary Orchestra y una sección completa de músicos de jazz contemporáneos del Reino Unido como Byron Wallen, Theon y Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman y Jason Yarde.

El trío también ha compartido el último adelanto del álbum, “Free In The Knowledge”. La canción fue presentada por primera vez por Thom Yorke como parte del evento Letters Live Royal Albert Hall, en el que actuó en diciembre.

Mira el vídeo dirigido por Leo Leigh para “Free In The Knowledge” a continuación:

Sobre el proceso de composición del elepé, Yorke dijo (vía NME):

“Jonny había venido con un montón de ideas, y no lo había visto durante un tiempo, así que todas salieron a borbotones antes de que pudiera decir: ‘Espera, espera, espera’. Hubo un montón de retrospectivas en las que dije: ‘Vale, ¿qué voy a hacer con eso?’ Lo cual estuvo muy bien”. “Me gusta tratar de encontrar diferentes maneras de escribir letras. Me gusta encontrar diferentes formas de montar la música. Me gusta aprender nuevos instrumentos, como Jonny. “Me despierta por la mañana y probablemente siempre lo hará, a menos que pierda mi capacidad de pensar con claridad. No hay nada más. No hay algo así como: ‘Ahora tenemos que pasar a esta zona’, no hay ningún tipo de agenda estética. Estás influenciado por lo que escuchas. Siempre estoy comprando música nueva”. Thom Yorke vía NME

El debut de The Smile en directo se produjo a principios de este año con tres conciertos en una sola noche en el local Magazine de Greenwich, Londres.