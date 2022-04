Florence + The Machine ha compartido un nuevo single llamado ‘Free’ cuyo video oficial es protagonizado por Bill Nighy, actor inglés quien se dio a conocer gracias a su papel de “Billy Mack” en ‘Love Actually’.

El próximo mes, Florence + The Machine lanzará ‘Dance Fever’, su esperada continuación de ‘High As Hope’, del 2018. Florence Welch comenzó a escribir las canciones del álbum en un aislamiento pandémico, y las grabó en Nueva York con el co-productor Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana del Rey, Lorde). El líder de Glass Animals, Dave Bayley, también ayudó en gran parte del LP. Ya se han publicado los sencillos “King”, “Heaven Is Here” y “My Love”, y ahora Florence ha compartido otro corte promocional.

“Free”, el más reciente lanzamiento de Florence, es un hit rockero eufórico sobre la lucha contra la ansiedad y los momentos fugaces en los que esa ansiedad desaparece, gracias a la magia de la música y la catarsis comunitaria. En su majestuosa sensación de liberación, “Free” encaja perfectamente junto a clásicos de Florence como “Dog Days Are Over” y “Shake It Out”. Florence co-escribió y co-produjo la canción con Jack Antonoff y se estrenó en su gira de Newcastle hace unas noches.

Al igual que los otros singles de ‘Dance Fever’, “Free” tiene un vídeo del director Autumn de Wilde, antiguo fotógrafo de rock responsable de la película ‘Emma’ del 2020. El vídeo de “Free” está protagonizado por Bill Nighy, el gran actor de carácter británico famoso por su trabajo en ‘Love Actually’ y las películas de ‘Piratas del Caribe’. Nighy ya trabajó con de Wilde en ‘Emma’, y en el clip de “Free” interpreta la ansiedad de Florence. Compruébalo a continuación.