El pasado 23 de mayo, en el marco del festival (virtual) de Glastonbury 2021; Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead sorprendieron al mundo entero al presentar The Smile. Se trata de un nuevo proyecto de post punk, en el que también participa el baterista Tom Skinner.

En aquella oportunidad, The Smile abrió su participación en el festival inglés con una re-versión de “Skirting on the Surface” de Radiohead. Después vinieron 7 cortes inéditos con elementos de math rock y armonías complejas. Sin embargo, parece que eso no es todo lo que el conjunto tiene para ofrecer. Así lo afirmó Nigel Goldrich, hablando recientemente con The Coda Collection.

Como muchos sabrán, Goldrich es comúnmente conocido como el 6to miembro de Radiohead. Ha trabajado en la producción de todos los discos de la banda, además de colaborar con Yorke en sus proyectos como solista y en Atoms For Peace. Naturalmente, el ingeniero de 51 años de edad está involucrado con The Smile, y confesó que ya preparan su primer material discográfico 😱 , pero que “no será un disco de rock”.

Es una interesante yuxtaposición de cosas, pero tiene sentido. Tendrá sentido. Vía The Coda Collection.

Más adelante, Goldrich habló sobre el virtuosismo de Tom Skinner. El baterista tiene 41 años de edad, y ha trabajado con Sons Of Kemet y Melt Yourself Down.

Es un gran músico y un gran tipo. Está en Sons of Kemet (con el innovador del jazz británico Shabaka Hutchings) y también ha hecho montones de trabajos de sesión… Sonrío para mis adentros, porque puedo ver que va a recibir mucha atención.

De momento, esa es toda la información disponible sobre The Smile, quienes tomaron su nombre de un poema de Ted Hughes. Aún no hay fecha de lanzamiento para su álbum debut, así que habrá que esperar.

Nigel Goldrich es también la mente maestra detrás de From The Basement, que ha estado desclasificando paulatinamente su invaluable acervo musical. La sesión más reciente es justamente una de Thom Yorke, pero como solista. Disfrútala a continuación.