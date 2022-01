Robert Smith, de The Cure, ha consolidado su lugar entre los grandes de la música alternativa en los últimos 40 años, y hay cinco canciones de la banda que alguna vez señaló como sus favoritas de todos los tiempos.

Smith formó el grupo cuando aún era un estudiante en Crawley, Inglaterra y pasó por varias encarnaciones antes de convertirse oficialmente en The Cure en 1978. La banda no se parecía a ninguna otra y rápidamente llamó la atención de Fiction Records, con la que permanecieron durante más de 20 años.

El álbum de debut de la banda, ‘Three Imaginary Boys’, llegó al año siguiente, pero no fue hasta su segundo trabajo, ‘Seventeen Seconds’, cuando Smith sintió que había dado con su sonido definitivo.

En declaraciones al Chicago Tribune en los años 90, el cantante destacó el corte “A Forest” del disco y comentó:

A partir de este momento, The Cure encontró su identidad y expresó su nueva e implacable confianza. Ello ayudó a dar forma a ‘Faith’, de 1981, que supuso una perfeccionamiento con respecto a su anterior lanzamiento. El tema homónimo que cierra el disco destacó especialmente para Smith, quien dijo al respecto:

Sin embargo, Smith también alabó la luminosa “Boys Don’t Cry”, que lanzaron como single no perteneciente al álbum en 1979. El motivo por el que tiene tanta afinidad con este tema es precisamente porque “le recordaba a cuando era muy joven”. Explicando el significado del corte a NME, dijo:

“Como chico inglés de la época, se te anima a no mostrar tus emociones en ningún grado. Y yo no podía evitar mostrar mis emociones cuando era más joven”.

“Nunca me resultó incómodo mostrar mis emociones. No podía seguir sin mostrar mis emociones; tendrías que ser un cantante bastante aburrido para hacerlo. Así que le di mucha importancia. Pensé: ‘Bueno, forma parte de mi naturaleza el protestar contra lo que se me dice que no debo hacer'”.

Vía NME.