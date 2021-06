Recientemente en una entrevista para The Sunday Times, Robert Smith confesó que probablemente ‘Screen Violence’ será el último disco que The Cure pueda componer y producir en su vida.

¿La razón? Simplemente siente que el ciclo de la banda se ha cerrado; no hay nada más que puedan hacer ó proponer como grupo y eso no está necesariamente mal, sino que en realidad representa que The Cure ha dado lo que tenía que dar, y para ser honestos eso duró muchísimos años.

Además, Smith se ha vuelto duro consigo mismo; las cosas ya no le fluyen tan naturalmente como antes y eso lo ha hecho enfrentarse constantemente así mismo en el momento de componer:

“He batallado más con terminar las letras a estas nuevas grabaciones de Cure que en cualquier otro punto. Grabamos alrededor de 20 canciones y yo no escribí nada. Quiero decir, escribí mucho, pero al final lo miré y pensé, ‘Esto es basura’.



Lo difícil es que me he convertido en un crítico tan duro de mí mismo que pienso, ‘¿Quién estará interesado en eso?’ Realmente es tan malo. Estaba escuchando, pensando que esta es la mejor música que esta banda ha hecho y mis palabras son estupideces”

Mientras que la banda se mantiene trabajando en su siguiente disco, Robert ha estado ocupado también colaborando con otros artistas como CHVRCHES, con quienes recientemente liberó “How Not To Drown”.

¿Será esto cierto? ¿Estamos frente al adiós definitivo de la banda? ¡Esperemos que no!