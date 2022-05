¿Quién era realmente Eleanor Rigby? Esa es la pregunta que ha intrigado a los fans de los Beatles desde que el grupo publicó la enigmática canción en 1966. Sin embargo, el año pasado, Paul McCartney reveló el secreto detrás del tema de Revolver, para el alivio de todos los fans.

“Eleanor Rigby” es uno de esos cortes de los Beatles que consigue evocar una gama increíblemente diversa de interpretaciones. Para algunos, habla de la soledad, para otros, es un lamento sobre la imposibilidad de recordar. Sin embargo, como confesó el propio McCartney, la inspiración detrás de ‘Eleanor Rigby’ es mucho más compleja y sorprendente de lo que se pensaba en un principio.

“La crema fría favorita de mi madre era Nivea , y me encanta hasta el día de hoy. Esa es la crema en la que pensaba en la descripción de la cara que Eleanor guarda ‘en un tarro junto a la puerta’. Siempre me asustó un poco la frecuencia con la que las mujeres usaban crema”- explicó.

Así comienza McCartney su desglose de cómo escribió ‘Eleanor Rigby’. A pesar de ser uno de los números más melancólicos de los Beatles, muchas de las imágenes proceden de hecho de gratos recuerdos de la infancia.

Y así fue como McCartney conoció a la Eleanor Rigby de la vida real, un personaje basado en una anciana con la que se llevaba muy bien.

“Ni siquiera sé cómo conocí a Eleanor Rigby, pero iba a su casa, y no sólo una o dos veces. Me enteré de que vivía sola, así que iba allí y simplemente platicábamos, lo cual era una locura si piensas que era un joven de Liverpool. Más tarde, me ofrecía a ir a buscarla para hacer las compras. Ella me daba una lista y yo le llevaba las cosas, y nos sentábamos en su cocina”.

Vía The New Yorker.