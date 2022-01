Los Beatles son, sin lugar a dudas, uno de los conjuntos esenciales para entender la evolución de la música contemporánea. Comúnmente elogiados por sus métodos de grabación (innovadores para la década en la que estuvieron activos); también son reconocidos por su ambivalencia a la hora de escribir canciones. Sin embargo, con frecuencia son los propios compositores quienes se convierten en su crítico más mordaz, y John Lennon no fue la excepción.

Y es que aunque su catálogo musical es vasto y exitoso, la voz principal de los Beatles no siempre se sintió satisfecho con todas las canciones que llegaron a término. Tal es el caso de una de la piezas que fueron incluidas en ‘Let It Be’, último esfuerzo discográfico del conjunto, lanzado en 1970. Realmente se trata de una de las canciones más coreadas por los fans, pero Lennon llegó a considerarla como “un pedazo de basura”.

“El tema original era una auténtica mierda“, dijo una vez Lennon. “Yo cantaba fuera de tono, y en lugar de conseguir un coro decente, conseguimos fans de fuera. Llegaron y cantaban todo desafinado. Nadie estaba interesado en hacer la melodía original”. Vía Far Out Magazine.

El tema en cuestión es nada más y nada menos que “Across The Universe”, que ha sido reversionado en múltiples ocasiones y que hasta inspiró una película del mismo nombre en 2007. Y es que pese a la pureza y sosiego del corte, lo cierto es que nació de un momento de tensión en la vida personal de John Lennon, tras un argumento con su primera esposa, Cynthia.

“Estaba acostado junto a mi primera esposa en la cama, y estaba irritado”, recordaba Lennon. “Ella no paraba de hablar de algo y se había ido a dormir y yo seguía escuchando esas palabras una y otra vez, fluyendo como un torrente interminable. Bajé las escaleras y se convirtió en una especie de canción cósmica más que en una canción irritada… me sacó de la cama. No quería escribirla, pero estaba un poco irritado y bajé las escaleras y no pude dormirme hasta que la puse en papel”. Vía Far Out Magazine.

La ironía es que, a pesar de la sublime energía del tema, fue un verdadero dolor de cabeza grabarlo. Las tensiones entre Lennon y Paul McCartney comenzaban a estallar durante este período, y en el centro del conflicto estaba la creencia de que sus canciones no recibían el cuidado y la atención que merecían. Aunque habían acordado cantar las armonías en falsete en “Across The Universe”, durante la sesión de grabación de Abbey Road en 1968, Lennon consideró que las armonías de Paul estaban desafinadas y no dudó en hacérselo saber.

En un intento por cumplir las expectativas de su compañero, Macca contrató a dos integrantes de Apple Scruffs, el club de fans de los Beatles, para sufragar la necesidad de falsetes. Naturalmente, la estrategia no convenció a Lennon.

“Los Beatles no hicieron una buena grabación. Creo que inconscientemente a veces nosotros -digo ‘nosotros’ aunque creo que Paul lo hizo más que el resto de nosotros 😲- Paul, de alguna manera inconscientemente, intentaba destruir una gran canción… es decir, jugábamos a experimentar con mis grandes piezas, como ‘Strawberry Fields’, que siempre pensé que estaba mal grabada”. Vía Far Out Magazine.

En 1971, Lennon admitió que “Across The Universe” siempre había sido una de las canciones favoritas que había escrito con los Beatles: “Es una de las mejores letras que he escrito. De hecho, podría ser la mejor”. Y añadió:

“Es una buena poesía, o como se llame, sin masticar. Verás, las que me gustan son las que se mantienen como palabras, sin melodía. No tienen que tener ninguna melodía, como un poema, puedes leerlas”. Vía Far Out Magazine.

De cierta manera, y pese a cómo debutó finalmente en el mercado, “Across The Universe” fue el presagio de lo que estaba por venir. Los Beatles se separaron un par de años después, liberando a Lennon de las cadenas creativas que lo mantenían atado en el Cuarteto de Liverpool.