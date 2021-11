Han pasado 50 años desde que los Beatles se separaron, poniéndole punto final a su meteórica carrera que abarcó únicamente diez años en activo. Y mientras que algunos cronistas musicales y especialistas citan diferencias profesionales como el motivo de la ruptura, no es secreto que para otros tantos la desintegración del grupo tiene nombre y apellido: Yoko Ono.

Durante mucho tiempo, los fanáticos del Cuarteto de Liverpool han despotricado en contra de Ono, quien se convirtió en la segunda esposa de John Lennon en 1969, un año antes de que el conjunto grabara su último material discográfico, ‘Let It Be’ (1970).

Y mientras que la influencia tanto artística como profesional de Yoko sobre John es innegable, lo cierto es que hasta Paul McCartney se ha encargado de desmentir la hipótesis de que la musa de Lennon acabó con los Beatles.

En entrevista con The Guardian en 2012, Macca reveló que Lennon ya tenía pensado abandonar a los Beatles de todos modos, y que sin la presencia de Yoko en su vida habría sido incapaz de componer clásicos como “Imagine”. Ahora, tras el lanzamiento del documental ‘Get Back’ (disponible a través de Disney Plus); muchos comienzan a comulgar con la idea anteriormente expuesta por McCartney, reconociendo que Yoko Ono poco o nada tuvo que ver con la separación de los Fab Four.

Y es que en las partes disponibles del documental de Peter Jackson se puede ver a Yoko en múltiples sesiones de grabación de los Beatles; sin embargo, ella no participa en las desiciones creativas del grupo como se pensaba. En su lugar, la mujer, que en aquel entonces tenía 36 años de edad, se entretiene leyendo el periódico o revisando el correo, mientras su pareja lidiaba con un exasperado grupo, al borde de la extinción.

A través de redes sociales, Yoko Ono compartió con sus más de 4 millones y medio de seguidores un artículo de Uproxx titulado ‘Los fans de los Beatles creen que ‘Get Back’ disipa la idea de que Yoko Ono rompió el grupo y Peter Jackson está de acuerdo’; reiterando así su posición en torno a la separación del súper grupo.

En entrevista con el diario 60 minutes, Peter Jackson dijo sobre el tema:

No tengo problemas con Yoko en ese sentido… Puedo entender que desde el punto de vista de George, Paul y Ringo sea, como, un poco extraño. Pero la cosa con Yoko, sin embargo, que tienen que decir, es que ella no se impone. Ella está escribiendo cartas, leyendo cartas, cosiendo, pintando, a veces algunas obras de arte a un lado. Nunca tiene opiniones sobre las cosas que están haciendo. Nunca dice: “Oh, creo que la toma anterior era mejor que esa”. Es una presencia muy benigna y no interfiere en lo más mínimo. Vía 60 minutes.

Mientras tanto, Paul McCartney declaró recientemente que fue Lennon quien puso fin a la banda, diciendo: “Yo no instigué la separación. Fue nuestro Johnny. No soy la persona que instigó la separación. No, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de Los Beatles’. ¿Es eso instigar la separación o no?”