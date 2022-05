James Hetfield es, sin lugar a dudas, uno de los músicos más reconocidos del planeta, pieza fundamental para moldear el sonido de Metallica. Sin embargo, hasta las estrellas más brillantes del firmamento reciben luz de otros astros y, en este caso, hablamos de los dos guitarristas que sirvieron como inspiración para el propio Hetfield.

En un nuevo vídeo de promoción de las cuerdas Hardwired Master Core de la marca Hetfield para Ernie Ball; el cantante y guitarrista de Metallica reflexiona sobre sus antecedentes musicales, mientras ofrece algunas de interpretaciones con las cuerdas en cuestión.

Durante la charla, habla de su introducción a la música y de lo que le atrajo inicialmente.

“Ver la portada de ese primer álbum, y ver la portada del primer álbum de Iron Maiden , me atrajo directamente. Cada vez me gusta más la música que descubro”.

“Para mí era un poco más crudo, el material que me gustaba. Descubrir bandas como AC/DC , luego Judas Priest y después toda la nueva ola de heavy metal británico que surgió y que fue Iron Maiden , luego Motorhead , y Black Sabbath sin duda fue una influencia número 1 para mí”, declaró Hetfield.

Un poco más adelante en la conversación, habló de su estilo al tocar, nombrando a dos músicos icónicos de dos estilos diferentes, que en última instancia jugaron un papel decisivo en su propia manera de atacar la guitarra.

“Soy un poco bárbaro cuando toco”, admite Hetfield.

“Me interesa siempre el riff. Es la base de la canción. Tony Iommi, gobierna la canción con su riff y todo lo demás se une a él. Ya sabes, Johnny Ramone, mucho down picking, mucho, ya sabes, sólo rápido down picking. Eso ayudó a desarrollar mi estilo. Una especie de combinación de punk rock y heavy rock que se convirtió en un estilo de down picking con melodía”.

Via Ernie Ball.