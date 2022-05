Es una pregunta que Paul McCartney y el resto de sus compañeros de banda en los Beatles se hicieron más de lo que les gustaría admitir. Mientras que John Lennon y George Harrison tuvieron menos tiempo para pensar en la respuesta, McCartney y Ringo Starr han madurado en su autorreflexión. Después de todos estos años, ¿cuál ha sido la mejor canción que ha escrito el gran Paul McCartney?

Después de sobrevivir a la Beatlemanía y a la maniática agenda de trabajo que su banda exigía en términos de álbumes de estudio, espectáculos en vivo y películas; McCartney ha continuado en el negocio de la creación de éxitos a través de Wings y su material en solitario. Con 26 álbumes de estudio en solitario, es fácil olvidar lo prolífico que ha sido McCartney. Teniendo en cuenta todo esto, ¿se imaginan pedirle que nombre su mejor composición? Y lo que es más sorprendente, ¿que pueda nombrarla?

Pues bien, tras sentarse con Howard Stern en el marco de una entrevista para promocionar su libro de letras, McCartney lo hizo. Tras reflexionar sobre la cuestión, llegó a la conclusión de que “I Saw Her Standing There” ocupa el primer puesto. Este tema de los Beatles, publicado originalmente en 1963, acabaría apareciendo en el álbum de debut de la banda en el Reino Unido, Please Please Me, y pondría a los Fab Four en su meteórico ascenso a la cima.