Después de 10 años de haberse despedido con el ‘One Last Tour’ en 2012, los DJ y productores Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello, regresarán no sólo con nueva gira, sino con nuevo disco y The Weeknd será parte del mismo.

Con un sencillo titulado “Moth to Flame”, el conjunto sueco ha anunciado el lanzamiento de ‘Paradise Again’, álbum que lanzarán a principios del 2022 y que regresará con una fuerte carga del estilo de EDM que dejaron hace 10 años, pero que denotará tintes del crecimiento individual de cada uno en sus carreras solistas.

El disco vendrá acompañado de un tour de 46 fechas que incluirán su participación en el festival de Coachella. Y aunque el tour contempla a EE.UU. y Canadá, aún no tenemos confirmado México pero con la reapertura de los conciertos, no dudamos que los veremos por acá.

Chequen por acá la colaboración con The Weeknd, una gran manera de ir estudiando esta nueva etapa para Swedish House Mafia.