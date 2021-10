Tras habernos presentado “Don’t Let It Get You Down” & “Caroline”, Miles Kane ha regresado con un nuevo sencillo y video tirulado “See Ya When I See Ya” como anuncio de su próximo álbum.

Programado para el 21 de enero del próximo año, ‘Change The Show‘ se une al listado de lanzamientos del primer trimestre del 2022, donde Kane hace un imponente regreso después de tres años de haber lanzado el ‘Coupe De Grace’.

¿Quieren escuchar el nuevo sencillo? Chéquenlo junto al video por aquí: