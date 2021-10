En marzo de este año, Lana Del Rey sorprendió a sus fans con el estreno de ‘Chemtrails over the Country Club’, y ahora después de habernos presentado “Text Book” & “Wildflower Wildflower” como primeros sencillos preliminares (además de un audiolibro presentado en verano), la cantante ha llegado con otro nuevo disco titulado ‘Blue Banisters’.

El disco, aunque narrativamente es un tanto repetitivo y quizás exagerado (pasamos de la Lana del Country Club a una repentina “rebelde sin causa” que se enfrenta al único vacío de su propia soledad), la realidad es que para ser su segundo álbum del año, la participación de Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid y Loren Humphrey, Mike Dean, James O’Neill & Rick Nowels en la producción, (sí, todos ellos) hace de este un álbum auditivamente experimental.

A ver, con experimental no nos referimos a lo más avant-gard que Lana haya hecho, pero en cuestión instrumental, mezcla, arreglos de producción y experimentación auditiva, al menos no es el mismo pop repetitivo de Lana Del Rey con toques suaves y líricas “filosas” para su público habitual.

Así que no sorprende que Pitchfork le haya dado 7.7, aunque si algo le podemos dar, es que para construirse de 15 tracks, honestamente no es un disco “cansado”, sino bastante digerible y en canciones como “Thunder” y “Nectar of the Gods”, podemos notar cómo lo más relevante en el disco son esas intersecciones sonoras que denotan un profundo trabajo en el estudio.

¡Chéquenlo por acá!