El día de ayer trascendió que Joey Jordison, miembro fundador y ex-baterista de Slipknot, murió a los 46 años de edad sin que la causa de su fallecimiento haya sido oficializada hasta el momento.

Naturalmente, fanáticos, colegas y entusiastas de la música han rendido sus tributos al extraordinario Jordison, y uno de los más destacados es el de Metallica.

A través de redes sociales, el conjunto de trash metal compartió una fotografía en donde podemos ver a Jordison -ataviado con su máscara y mono de Slipknot-, tocando junto al mismísimo James Hetfield. “Rip brother 💔” se limita a citar la publicación; sin embargo, existe toda una historia detrás de la memorable captura.

Resulta que el 6 de junio de 2004, apenas unas horas antes de que Metallica saliera al escenario para encabezar el Download Festival -el mayor evento de metal del Reino Unido-, Lars Ulrich tuvo que ser trasladado al hospital por un malestar no especificado.

Para no defraudar a los 70 mil fans que les esperaban, la banda recurrió a algunos de sus colegas quienes ya habían tocado ese mismo día para que le sustituyeran. Pocos bateristas fueron convocados y menos aún respondieron; sin embargo; uno se presentó directamente en los camerinos y dijo que él podía hacerlo: era Joey Jordison.

“Recuerdo que recibí una llamada diciéndome que fuera al backstage donde me dieron la noticia”– rememoró Andy Cooping, booker del Download Festival, tras la noticia del deceso de Jordison.

Había dos opciones a) ¿Metallica cancela? o b) ¿Metallica convence a otros bateristas en el lugar para que lo sustituyan? Sugerí que lo cancelaran porque no veía que la opción b fuera viable, sobre todo porque muchos de los bateristas a los que se les preguntó dijeron que no. Uno de los que se presentó fue Joey Jordison, de Slipknot. La historia era que había tocado en una banda de covers de Metallica antes de unirse a Slipknot, así que conocía muchas de sus canciones. Joey, junto con Dave Lombardo de Slayer, salvó el día. Ver a Joey tocar con Metallica con su máscara de Slipknot fue algo que nunca olvidaré. Vía redes sociales.

Dave Lombardo tocó las dos primeras canciones de la noche, “Battery” y “The Four Horsemen”, mientras que Joey Jordison tocó el resto de la actuación a excepción de “Fade to Black”, interpretada por el técnico de batería de Ulrich, Flemming Larsen.

Con tan sólo una hora para ensayar, Jordison dominó una serie de temas básicos de Metallica: “For Whom the Bell Tolls”, “Creeping Death”, “Seek and Destroy”, “Nothing Else Matters” y “Enter Sandman”, entre otras.