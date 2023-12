Rivers Cuomo ha adelantando los planes para la gira conmemorativa del 30 aniversario del ‘Blue Album’ de Weezer, marcando el debut de la banda en 1994.

El líder del conjunto angelino ha insinuado grandes planes para celebrar el próximo aniversario de su icónico LP, ‘The Blue Album’. Fue grabado en Electric Lady Studios en Nueva York entre agosto y septiembre de 1993. Produjo los sencillos “Undone – The Sweater Song”, “Buddy Holly” y “Say It Ain’t So”, cuyos vídeos se convirtieron en auténticos éxitos de MTV. Fue producido por Ric Ocasek, famoso por su trabajo con The Cars.

El esfuerzo homónimo sigue siendo el álbum más vendido de Weezer, habiendo desplazado al menos 3.3 millones de copias en los EE. UU. y más de 15 millones de copias en todo el mundo en 2009.

A pesar de que Weezer no conmemoró el 20 aniversario del lanzamiento del álbum en 2014, Cuomo parece decidido a darle el reconocimiento que merece, como reveló en una reciente entrevista con Collider:

“Vamos a rendirle el respeto que merece y presentaremos un paquete de lujo realmente sorprendente con mucho material adicional. Y, por supuesto, planeamos una gira épica”, expresó.

Ya se han programado algunas fechas de gira para Weezer en el próximo año, incluyendo fechas co-encabezadas con Smashing Pumpkins en el Reino Unido y una actuación en el Shaky Knees Festival. Cuomo sugirió sutilmente que habrá más espectáculos por anunciar: “Hay un espacio en nuestro calendario muy intrigante durante los próximos meses, así que mantengan sus ojos abiertos”.

La última vez que disfrutamos de Weezer en México fue en el año 2019, como parte del festival Corona Capital. Protagonizaron la jornada junto a Billie Eilish, Interpol, Keane, Franz Ferdinand y Flume.