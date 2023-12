Recientemente, The Killers anunciaron el lanzamiento de su segundo disco de grandes éxitos, ‘Rebel Diamonds’; sin embargo, ese no será el único nuevo álbum que surja de los involucrados en la banda pues el vocalista, Brandon Flowers, confesó que ya está trabajando en un próximo álbum como solista, el tercero en su haber.

Recientemente, Brandon Flowers conversó con la revista británica NME sobre el futuro de The Killers, incluyendo la gira por ‘Rebel Diamonds’, además de los preparativos por el 20 aniversario de su debut discográfico, ‘Hot Fuss’, que celebrarán en 2024. Pero, también, hubo espacio para hablar sobre sus ambiciones personales, y Flowers confesó que ha estado trabajando en un esfuerzo en solitario.

“¡Estoy haciendo un disco en solitario ahora mismo! Casi lo tenía terminado”, dijo casualmente, mientras explicaba lo complejo que puede llegar a ser trabajar con The Killers, mientras todos los integrantes viven en diferentes ciudades.

En 2010, después de la era ‘Day & Age’ de The Killers, Brandon Flowers lanzó su primer álbum como solista, ‘Flamingo’, debutando como número 1 en las listas británicas. En 2015, tras ‘Battle Born‘ de The Killers, el cantante de 42 años de edad publicó ‘The Desired Effect’, del que se desprenden sencillos como “Can’t Deny My Love’ o “Still Want You”. Este próximo álbum vendría a ser el tercero en su catálogo como solista.

“Es diferente. Siento que encarna un poco mis dos primeros discos en solitario, pero obviamente he vivido mucho más en los siete años transcurridos desde mi último trabajo. Tengo mucha más perspicacia y cosas que he absorbido. Amo cómo está quedando”, dijo Brandon, cuando se le preguntó sobre el eje musical que está tomando.

Desafortunadamente, los fans de Brandon Flowers tendrán que esperar un poco para escuchar este nuevo disco, pues de momento toda su energía la tiene puesta en The Killers. Primero, ofrecerán un tour (de momento únicamente europeo) para promocionar ‘Rebel Diamonds’. Luego, organizarán shows especiales para conmemorar los 20 años de ‘Hot Fuss’.