The Killers han revelado un nuevo álbum de grandes éxitos, ‘Rebel Diamonds’, que incluye una canción recién estrenada llamada “Spirit.”

‘Rebel Diamonds’ comprende temas de los siete álbumes de estudio de The Killers, y está ordenado cronológicamente para conformar un disco de 20 canciones. “20 canciones para 20 años”, dijo el vocalista Brandon Flowers en el tráiler del álbum.

Entre algunos de los grandes éxitos del álbum están “Mr. Brightside”, “Somebody Told Me”, “When You Were Young“, “Jenny Was A Friend of Mine”, “Human”, “Spaceman” y “Caution”, entre otros. Los últimos sencillos de la banda, “boy” y “Your Side of Town”, también aparecen en el álbum.

“Spirit” es la última canción de ‘Rebel Diamonds’, y tiene mucho encanto para los fans de The Killers. Combinando el acelerador clásico de la banda con teclas de estilo synth-pop de los 80, el líder Brandon Flowers canta: “¿Adónde va el espíritu? ¿Es un lugar sagrado?/ ¿Es sagrado y libre?”. The Killers ya habían tocado este himno en directo durante su gira, pero ahora se publica oficialmente por primera vez.

Escucha “Spirit” y el resto de Rebel Diamonds a continuación:

Esta no es la primera vez que el conjunto de Las Vegas publica un compilado de sus grandes éxitos. Lo hicieron también en 2013 bajo el título de ‘Direct Hits’. El álbum incluye temas de los cuatro primeros álbumes de estudio de la banda y presentó dos cortes nuevos: “Shot at the Night” y “Just Another Girl”, producidos por Anthony Gonzalez de M83 y Stuart Price, respectivamente.

Sobre el lanzamiento del material, en aquel momento el vocalista Brandon Flowers señaló: “Este disco se siente como una gran manera de limpiar todo y pasar a lo siguiente”.

Junto con el lanzamiento de ‘Rebel Diamonds’, The Killers han anunciado una nueva gira en 2024 que arrancará el 12 de junio en Dublín, Irlanda, inaugurando el tramo europeo que de momento concluirá en julio en Londres.

La última vez que tuvimos a The Killers en México fue en abril de este mismo año como parte del Imploding The Mirage Tour.