No es muy común pensar que The Killers, la banda liderada por Brandon Flowers, tenga un hit que no pertenezca a la autoría de su líder.

Sin embargo, existe una canción que no sólo no fue escrita por él y se convirtió en un auténtico hit, sino que además, el profeso creativo un al hacerla, fue por demás aleatorio, reporta farout.

Tal y como su baterista, Ronnie Vanucci comparte, luego de una larga temporada separados, él y el productor Jacknife, decidieron encerrarse en el estudio para ponerse a jugar con diferentes controladores e instrumentos.

Luego de hacer varias sesiones, un loop en específico comenzó a captar su atención hast que decidieron escribirle una letra y mostrársela a Brandon.

Si bien, Vanucci confiesa sentirse nervioso al momento de mostrar su creación, la realidad es que Brandon llevaba tiempo con una letra en mente a la que sencillamente no podía encontrarle armonía.

Así que al unir las piezas, todo hizo sentido y así fue como nació “The Man”.

El track se convirtió en un éxito y de ahí, lo demás es historia.