Todos conocemos la épica y hermosa versión de “The Man Who Sold the World” que Kurt Cobain diseñó a manera de cover para David Bowie.

Sin embargo, pocos conocen la reacción que David Bowie tuvo no sólo al escuchar la canción, sino al entender el contexro de la misma.

Como ya sabes, el MTV Unplugged de Nirvana fue uno que se pintó más como un funeral que como una presentación acústica.

Mientras que mucho aún no lo creen, existen quienes aseguran que toda la puesta en escena del mismo, era una manera en la que Kurt había invitado a todos a su funeral.

Es por eso que al realizar tal cover, Bowie confesó que disfrutaba tanto todo lo que envolvía a la canción; el dolor, el sufrimiento, la aceptación y la indiferencia ante la muerte, que dijo que la de Nirvana era todavía mejor que la suya.

“Es el único cover que he disfrutado”.

Recordar es vivir, checa por acá ese gran momento: