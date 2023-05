Últimamente se ha hablado mucho acerca de que Weezer, como banda, se deterioró con el paso del tiempo y que su sonido terminó convirtiéndose más en una burla que en un clásico.

Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero el internet suele ser un lugar muy cruel y, como era de esperarse, Rivers Cuomo quien ya en el pasado ha demostrado ser susceptible a lo que se dice de él, ha reaccionado a los recientes comentarios de una manera un tanto dolorosa.

my oc Nathaniel. hes wearing a Weezer shirt bcs he sucks pic.twitter.com/TubbsxSD22

Tal y como farout reporta, durante su última visita al podcast de Flea de los RHCP, conocido como This Little Light, Rivers habló del pasado, presente y futuro de la banda, explicando cómo, si pudiera viajar al pasado, cambiaría muchas cosas:

“Fue mucha música, demasiada música si me lo preguntas a mí. No es que me arrepienta de nada pero entiendo por qué a la gente le harta un poco Weezer, cuando te das cuenta de que tenemos 15 álbums, con un aproximado de 11 canciones por disco, y que desde el ’94 no dejamos de sacar música.

A eso súmale el SZNZ project, que son 4 álbums tan sólo en 2022 y lo que viene… No sé, entiendo por qué se hartaron. Insisto, no me arrepiento pero lo entiendo.

Quizás si pudiera viajar al pasado, solamente elegiría lo mejor de lo mejor; lo más relevante, lo mejor, lo divertido. Lo que sí funcionó para que el público”.

Rivers Cuomo