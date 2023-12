Aunque fue el éxito que los lanzó a la fama y su sencillo más popular a la fecha, Residente de Calle 13 admitió sentirse avergonzado por haber escrito “Atrévete-Te-Te”. Particularmente de un verso, que hoy en día no se alinea con su postura sobre los recientes y lamentables conflictos entre Israel y Palestina en el Medio Oriente.

En su cuenta de Instagram, René, ex integrante del dúo Calle 13, explicó por qué ha retrasado el lanzamiento de nueva música, y se debe al conflicto actual entre Israel y Palestina. Dijo que no creía congruente que, mientras que todos continuamos con nuestras vidas de manera normal; miles de personas en la frontera de Gaza están siendo asesinadas por el conflicto armado y territorial entre ambas naciones.

“… Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina”.

“No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto… ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver como explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?”.