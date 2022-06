Rage Against the Machine ha compartido un video de ellos mismos ensayando para su primera gira en 11 años, un suceso que a estas alturas muchos fans veían imposible, pero que ahora que el mundo parece abrirse a conciertos y festivales, por fin pasará.

La noticia llega a través de Blabbermouth, quienes precisamente el pasado 07 de junio compartieron un clip de 34 segundos donde vemos a Zack De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk & Tim Commerford tocando “War Within A Breath”, en su estudio ubicado al sur de California.

El famoso “Public Service Announcement” tour de 19 fechas que originalmente debía arrancar en marzo del 2020, y conforme el COVID fue avanzando, el mismo se fue posponiendo hasta ahora, 09 de julio, que será la fecha oficial del arranque de la misma.

Además, la banda no irá sola, pues Run The Jewels formará parte de dicha gira culminando así no sólo un regreso necesario, sino épico gracias a la colaboración de este increíble par.

¿Listos? México es un país clave para cualquier gira internacional, así que esperen a Rage muy pronto por acá.

En otras noticias, un estudio ha revelado que las personas más “woke”, podrían no ser precisamente el público target de la música de Rage.