Fue hace 20 años (!!!), a principios de la década del dos mil, que Limp Bizkit dominaba la escena del nu metal con ‘Significant Other’ (1999), su extraordinario segundo material de estudio, del que se desprenden temas como “Re-Arrenged”, “N 2 Gether Now” y “Break Stuff”. Estos últimos fueron lanzados como un sencillo doble y, desde entonces, se ha convertido en un clásico infaltable en la discografía de Limp Bizkit.

Además de los punchlines pegajosos y juveniles (“It’s just one of those days

where you don’t want to wake up. Everything is fucked, everybody sucks”), “Break Stuff” cuenta con un icónico video musical que, además de retratar a a la perfección a la comunidad nu-metalera de hace dos décadas; también incluye algunos cameos de personalidades importantes de la industria.

El vídeo musical se rodó en Skatelab. Los miembros de la banda aparecen en algunas escenas sin tocar ningún instrumento, y en otras tocando los instrumentos de los demás. Entre los cameos están Snoop Dogg; Jonathan Davis de Korn; Dr. Dre; Eminem y su hija Hailie; DJ Lethal; Pauly Shore; Roger Daltrey; Bam Margera; Bucky Lasek; Seth Green; Stryker; Riley Hawk; Aaron Lewis; Flea de Red Hot Chili Peppers; la modelo Lily Aldridge y el cómico Richard Lewis.

El vídeo de la canción ganó el premio MTV Video Music Award al mejor vídeo de rock en 2000.