Durante su actuación en Liverpool anoche (9 de junio), los Rolling Stones rindieron homenaje a los Beatles versionando su éxito de 1963, “I Wanna Be Your Man”.

Los Stones fueron los primeros en lanzar una versión de la canción, originalmente escrita por John Lennon y Paul McCartney. La publicaron como sencillo -su segundo- el 1 de noviembre de 1963, exactamente tres semanas antes de que apareciera la grabación de los Beatles en su segundo álbum en el Reino Unido, ‘With The Beatles’. La actuación de ayer supuso la primera vez que los Stones tocaban “I Wanna Be Your Man” desde 2012.

Antes de iniciar la canción, el cantante Mick Jagger dijo al público que los Stones habían planeado inicialmente versionar ‘You’ll Never Walk Alone’ de Gerry And The Pacemakers -que se toca antes de cada partido de fútbol de Liverpool en el estadio de Anfield, donde tuvo lugar el espectáculo-, pero “decidieron en su lugar hacer una canción versionada escrita por otros chicos locales”.

Mira la actuación a continuación:

Los Rolling Stones están llevando a cabo su gira “SIXTY” por Europa y el Reino Unido, que continúa el próximo lunes (13 de junio) en Ámsterdam. Como su nombre indica, el tour celebra las seis décadas de existencia de los Stones, que se formaron oficialmente en junio de 1962 (su primer concierto como The Rolling Stones fue un mes después). En el primer concierto, interpretaron por primera vez en directo su sencillo de 1966, “Out Of Time”.

En todas las fechas de la gira hasta ahora, los Stones han abierto la actuación con un vídeo de homenaje al baterista Charlie Watts, fallecido el pasado diciembre a los 80 años. Su lugar en la gira lo ocupará el músico de sesión Steve Jordan, quien también grabaría partes para su próximo 24º álbum.