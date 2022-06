Contrario a lo que podría pensarse -debido a su tono contestatario y subversivo-, la ciencia sugiere que las personas woke (o las más conscientes, pues), no se sienten atraídas por la música políticamente correcta de Rage Against the Machine. Esa misma ciencia advierte, además, que los oyentes neuróticos son más propensos a disfrutar de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana.

¿Y de dónde vienen todas estas disparatadas conjeturas? Pues de un estudio de la Universidad de Cambridge sobre gustos musicales y tipos de personalidad.

Dicho estudio se publicó a principios de año en la revista Journal of Personality and Social Psychology, y utilizó datos de 350,000 participantes de más de 50 países para sugerir que los vínculos entre la preferencia musical 🎶 y la personalidad 🙎🏻 son universales en todo el mundo, como informó Study Finds. Básicamente, la investigación afirma que alguien en otra parte del mundo, y que escucha exactamente la misma música que tú, probablemente también tenga una personalidad similar a la tuya.

“Un equipo de la Universidad de Cambridge muestra cómo diferentes cantantes y canciones atraen a tipos de personalidad similares en todo el mundo”– resume en YouTube The Study Finds Guy. “Por ejemplo, la canción ‘Shivers’ de Ed Sheeran atrae a los extrovertidos, mientras que a los tipos neuróticos probablemente les guste ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana“. Y continúa: “Las personas agradables suelen tener en su lista de reproducción ‘What’s Going On’ de Marvin Gaye o ‘Shallow’ de Lady Gaga y Bradley Cooper. … Y no importa dónde viva una persona concienciada: no es probable que disfrute de Rage Against the Machine”. Vía Study Finds.

Los resultados implican que la música podría desempeñar un papel más importante de lo que creíamos a la hora de abordar la división social. Pero la idea de que Rage Against the Machine probablemente no atraiga a los concienciados parece traicionar la visión de la banda. Se podría suponer lo contrario: que las canciones de los raperos, enraizadas en la justicia social y el activismo, llaman a quienes desean hacer lo correcto.

El investigador principal, el Dr. David M. Greenburg, dijo que estaba “sorprendido de hasta qué punto estos patrones entre la música y la personalidad se replicaban en todo el mundo”.

“La gente puede estar dividida por la geografía, el idioma y la cultura, pero si a un introvertido de una parte del mundo le gusta la misma música que a los introvertidos de otro lugar, eso sugiere que la música podría ser un puente muy poderoso”. Vía Study Finds.

Además de utilizar información proporcionada por los propios oyentes de diferentes géneros; Greenburg pidió a otros que escucharan clips cortos de 16 géneros y dieran sus reacciones.

El estudio completo, Universals and Variations in Musical Preferences: A Study of Preferential Reactions to Western Music in 53 Countries, está disponible aquí.