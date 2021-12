Fanáticos de Pink Floyd, ¡les tenemos una excelente noticia! El conjunto inglés ha subido discretamente esta semana a los servicios de streaming una docena de álbumes en directo, todos ellos extraídos de conciertos realizados en la década de 1970.

Grabados entre 1970 y 1972, los discos inmortalizan actuaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá. La mayoría de las grabaciones proceden de los álbumes de Pink Floyd ‘Atom Heart Mother’ (1970), ‘Meddle’ (1971) y ‘Obscured by Clouds’ (1972), pero la colección también incluye las primeras interpretaciones de los cortes de su clásico de 1973 ‘The Dark Side of the Moon’; en un concierto en Tokio en 1972 donde la banda interpretó el álbum casi en su totalidad, un año antes de su publicación.

Aunque estas actuaciones son claramente más sueltas que las grabaciones de estudio de la banda, notoriamente meticulosas; también revelan lo intensos que podían ser los espectáculos en vivo de Pink Floyd. “Set the Controls for the Heart of the Sun” dura 15 minutos en ese show de Tokio, y “Atom Heart Mother” se completa con las trompetas de apertura del disco. También es un placer escuchar los ruidos de la caja registradora en “Money” recreados en un escenario en vivo para un público que ni siquiera lo esperaba.

Es posible que Pink Floyd haya publicado estos álbumes en directo para ampliar sus períodos de derechos de autor, explica Rolling Stone. Un representante de Sony declaró a la revista:

“La ley de derechos de autor en Europa se amplió recientemente de 50 a 70 años para todo lo grabado a partir de 1963. Con todo lo anterior, hay una nueva disposición de ‘Úsalo o piérdelo’. Básicamente dice: ‘Si no has utilizado las grabaciones en los primeros 50 años, no vas a conseguir más'”. La banda probablemente lanzó el EP 1965: ‘Their First Recordings’ en 2015 por la misma razón.

Esta es la lista completa de títulos:

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

En directo en Grosser Saal, Musikhalle, Hamburgo, Alemania Occidental 25 de febrero de 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, en directo el 5 de junio de 1971

En directo, Lyon 12 de junio de 1971, Tokio 16 de marzo de 1972

En directo en el Palaeur de Roma 20 de junio de 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 de junio de 1971 (en directo)

En directo en Montreux 18 y 19 de septiembre de 1971

KB Hallen, Copenhague, en directo 23 de septiembre de 1971

KB Hallen, Copenhague, Vol II, en directo el 23 de septiembre de 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, en directo 10 de octubre de 1971

Embryo, San Diego, en directo 17 oct 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, en directo 10 nov 1971

En noticias relacionadas, Pink Floyd también lanzó recientemente una versión actualizada de su álbum de 1987 ‘A Momentary Lapse of Reason’ en octubre. Poco después, el baterista Nick Mason –quien comparó a Roger Waters con Stalin– anunció una serie de fechas de uns gira norteamericana para 2022.