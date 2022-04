Una nueva cerveza de Pantera lleva el ingenioso nombre de Vulgar Display of Lager y, al igual que el álbum que inspiró su nombre, tiene un gran impacto tanto en su diseño como en su 5.9% de alcohol por volumen (APV).

La nueva cerveza, que se empezará a distribuir el 5 de abril, toma la icónica ilustración del tipo recibiendo un puñetazo en la cara del clásico álbum de Pantera de 1992, ‘Vulgar Display of Power’, y la imprime en la lata, convirtiéndola en un objeto de colección instantáneo. De hecho, se lanza en colaboración con Knucklebonz, empresa conocida por sus estatuas coleccionables de grupos de rock.

En cuanto al contenido de la lata, la descripción oficial dice que la cerveza tiene un “perfil de sabor complejo fermentado en frío para ofrecer la experiencia crujiente y refrescante que se espera de una Lager alemana de primera clase”.

“Hemos tenido el privilegio de trabajar en diferentes proyectos de colección con Pantera a lo largo de los años y nos entusiasma poder encontrar nuevas formas de honrar a las leyendas que han inspirado a tantos de nosotros”, dijo el director ejecutivo/creativo de KnuckleBonz, Tony Simerman, en un comunicado de prensa. “Esta cerveza fue elaborada específicamente como un guiño a algo que pensamos que tal vez la banda podría elegir cuando gobernaba el mundo del metal desde ‘Cowboys From Hell’ hasta ‘Reinventing the Steel'”. Vía CoS.

Vulgar Display of Lager -que se está elaborando en la Great South Bay Brewery de Long Island, Nueva York- no es la primera cerveza vinculada al nombre de la legendaria banda de metal, ya que sigue al lanzamiento en 2020 de Pantera Golden Ale (elaborada por Texas Ale Project).

Para aquellos que quieran hacerse con la nueva cerveza, está disponible en paquete de 4 unidades ($19.99 dólares); paquete de 12 unidades ($59.99 dólares); y una caja de 24 unidades ($118.49 dólares) a través del distribuidor Half Time Beverage. Los primeros 500 pedidos vendrán con un póster conmemorativo de 12 x 15 pulgadas.

El álbum ‘Vulgar Display of Power’, que recientemente celebró su 30 aniversario, es uno de los mejores LPs de metal de todos los tiempos, con clásicos como “Walk”, “Mouth for War” y “A New Level”.