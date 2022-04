El primer álbum de Radiohead, ‘Pablo Honey’, es considerado por la mayoría de los fans y los críticos como algo desechable. Pero es importante recordar que el grupo tenía entre 20 y 30 años cuando grabó el álbum. Naturalmente, muestra signos de su falta de experiencia e inmadurez, pero revela un tablero de ideas que puede verse como una plataforma de lanzamiento desde la que crecieron de forma impresionante en su siguiente álbum.

Radiohead llevó el crudo sonido alt-rock de ‘Pablo Honey’ a nuevos niveles en 1995 con el lanzamiento de su segundo álbum, ‘The Bends’.

El álbum fue el primer lanzamiento de estudio refinado y equilibrado del grupo, que ofreció una gran cantidad de singles de éxito. El disco consiguió lo que se proponía al ayudar a Radiohead a pasar de su estatus de ‘one hit wonder’ con “Creep”, a ser reconocidos como una de las bandas británicas más importantes de la época junto al poderío de Oasis y Blur durante su batalla del Britpop.

Radiohead también se inspiró en gran medida en la escena grunge estadounidense en sus primeros álbumes. Algunos de los temas más pesados de ‘The Bends’ parecen sorprendentemente derivados del sonido de Nirvana, especialmente el exhibido en su obra maestra de 1991, ‘Nevermind’. Pero la influencia más directa de Nirvana en el álbum vino en realidad en forma de letras editadas.

“Sulk”, que aparece como la penúltima canción de ‘The Bends’, fue una idea muy temprana del líder Thom Yorke, quien redactó por primera vez a finales de la década de 1980.

La letra se inspiró originalmente en los asesinatos de Hungerford, que tuvieron lugar en un pueblo no muy lejano a la ciudad natal de Radiohead, Oxford. Al grabar la canción para ‘The Bends’ en 1994, omitieron la letra final original, “just shoot your gun” (“simplemente dispara tu arma”). Esto se debió a que Kurt Cobain, de Nirvana, se había suicidado muy recientemente con su escopeta, y Yorke no quería que la gente pensara que la canción aludía al delicado tema de la muerte del cantante.

