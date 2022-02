A través de la mano de Brian Ewing, Erik Rodriguez, Ryan Kelly, Steve Chanks, Kevin Mellon, John Pearson y Danijel Zezelj, el aclamado 6to. álbum de estudio de Pantera, ‘Vulgar Display of Power’, será reversionado en una novela gráfica que repasará cada una de las canciones en diferentes personajes, episodios y sagas.

La narrativa del cómic repasará a íconos tanto de la música como de la propia historia de la banda como lo son Alan Robert (Life Of Agony), Eric Peterson (Testament), Keith Buckley (ex-Every Time I Die), Burton C. Bell (Fear Factory), Steve Niles (30 Days of Night) entre muchos otros más.

Creando historias a partir de lo que cada canción relata, y formando personajes que nacerán de lo que el mismo público determinó de cada track del álbum, la realidad es que más que un tributo para la banda, el cómic de ‘Vulgar Display of Power’ es más un homenaje a todos los fanáticos que desde el ’81 se mantienen fieles a la nanda.

¿Quieren ver las portadas? Por acá se las dejamos; pueden ir pre-ordenando el cómic dando click aquí y pagando $99.99 dólares por cualquiera de sus dos versiones: portada dura o suave.