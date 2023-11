Lo de hoy es regresar a las glorias pasadas y, en este contexto, el público estadounidense y aquellos extranjeros que tengan la oportunidad de viajar a EE.UU. podrán revivir la época de la adolescencia emo en el festival When We Were Young, que se llevará a cabo en octubre del 2024 en Las Vegas. Uno de los actos principales es My Chemical Romance, quienes tocarán de principio a fin uno de los álbumes insignia del género, ‘The Black Parade’ (2006).

El lunes, los organizadores del evento anunciaron que WWWY volverá por tercer año consecutivo al recinto del Festival de Las Vegas el sábado 19 de octubre de 2024. Y para que la nostalgia sea aún mayor, casi todos los grupos recrearán la experiencia original interpretando la totalidad de su álbum más importante, de principio a fin.

La única excepción es el cabeza de cartel, Fall Out Boy, que probablemente interpretará un popurrí de grandes éxitos. Sin embargo, los también cabezas de cartel My Chemical Romance han prometido interpretar su emblemático álbum de 2006, ‘The Black Parade’.

‘The Black Parade’ fue producido por la banda junto con Rob Cavallo, conocido por haber hecho múltiples álbumes para los Goo Goo Dolls y Green Day.

My Chemical Romance tocará de principio a fin ‘The Black Parade’

Es una ópera rock y un álbum conceptual centrado en un personaje moribundo con cáncer conocido como “El Paciente”. Se basa en la idea del cantante Gerard Way de que la muerte se le aparece a una persona en forma de su recuerdo más entrañable, en este caso ver una banda de música cuando era niño. El álbum cuenta la historia de su aparente muerte, sus experiencias en el más allá y las posteriores reflexiones sobre su vida.

Es el único álbum de estudio de la banda que contó con Bob Bryar a la batería antes de su partida en 2010. “La intención era hacer algo que fuera clásico, algo atemporal”, explicó el guitarrista Ray Toro (vía Alternative Press).

“Algo que dentro de 20 o 30 años los padres pudieran poner a sus hijos y decirles: ‘Esto es lo que yo escuchaba cuando tenía tu edad. Míralo, es increíble’. Queríamos hacer un disco que se pudiera transmitir. Ahora hay mucha música que no tiene ese aire”.

Además de Fall Out Boy y My Chemical Romance, en WWWY también actuarán Jimmy Eat World con ‘Bleed American’; Chiodos con ‘All’s Well That Ends Well’; Dashboard Confessional con ‘Dusk and Summer’; 3OH!3 con ‘Want’; Pierce the Veil con ‘Collide With the Sky’ y Cobra Starship con ¡Viva la Cobra! y muchos más.

Se anima a los ansiosos fans a que se registren para obtener códigos de acceso anticipado a través de la página web oficial de WWWY para acceder a la preventa, que comienza el viernes 17 de noviembre a las 10 a.m. Todas las entradas restantes se pondrán a la venta para el público en general a partir de las 2 p.m.