A un año de su última visita con Rammstein, Till Lindemann regresará a México para presentarse en solitario, y a continuación te contamos en qué ciudades actuará para que prepares la cartera y organices tus horarios.

El pasado 3 de noviembre, el famoso vocalista de Rammstein publicó su primer álbum en solitario, ‘Zunge’, de manera completamente independiente. Inicialmente, el proyecto estaba bajo el cobijo de Universal Music, pero, antes de su debut, ambas partes decidieron separarse.

Aunque no hubo un comunicado oficial, la ruptura laboral pudiera tener que ver con las acusaciones de carácter sexual hechas en contra de Lindemann, de las que posteriormente resultó absuelto (vía The New York Times).

Till Lindemann promociona su álbum debut, ‘Zunge’

Tras la polémica, Lindemann se ha enfocado en la promoción de ‘Zunge‘, con una gira europea que lo llevará a tocar en lugares como Praga, Suecia, Estonia, Francia, Polonia, Eslovaquia y los Países Bajos. Sin embargo, recientemente el vocalista confirmó que hará un viaje especial a América para tocar única y exclusivamente en México (hasta la redacción de esta nota).

Que Lindemann tenga tantas consideraciones con el público mexicano no es casualidad, pues somos el país que más escucha a Rammstein (390 mil escuchas mensuales tan solo en Spotify), por encima incluso de su país natal, Alemania.

Till Lindemann se presentará en Cancún, San Luis Potosi y Monterrey

Till Lindemann traerá su gira en solitario a México durante diciembre del 2023 y los primeros días del 2024, a las ciudades de Cancún, Monterrey y San Luis Potosi. Por supuesto, destaca que no ha habido un anuncio para la CDMX y Guadalajara, zonas neurálgicas de la música en vivo en el país.

La mini gira del cantante por territorio nacional arrancará en la víspera de Año Nuevo, 31 de diciembre, en la Plaza de Toros Cancún. Un par de días después, el 2 de enero, se presenta en el Showcenter en Monterrey, Nuevo León, y concluye el 4 de enero en el Centro de las Artes de San Luis Potosi.

Los eventos en Cancún y SLP son organizados por Cantodea Producciones, con costos que van de los $2,100 pesos para Cancún y $2,900 para San Luis Potosí. En Monterrey la ticketera es Superboletos, ofreciendo costos de $1,800 pesos.