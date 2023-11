Ayer (14 de noviembre), Sir Paul McCartney ofreció la primera de dos fechas en el Foro Sol de la CDMX, como parte de la gira mundial Got Back Tour que arrancó en abril del 2022 en la Spokane Arena en Washington D.C. y que, tras 34 presentaciones, culminará el próximo 16 de diciembre en el Estadio Maracaná en Brasil.

Los Mexicanos son los mejores! What a night! 🇲🇽 #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/inyuJtYB8s — Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 15, 2023

Paul McCartney consintió al público mexicano con temas de The Beatles, Wings y canciones en solitario

Seis años tuvieron que pasar para que los fans mexicanos de Paul McCartney pudieran disfrutar de su presencia en territorio nacional. Al filo de las 9 de la noche, sin acto abridor de por medio, Macca salió al escenario y arrancó la jornada con “Can’t Buy Me Love“, uno de los primeros sencillos en la trayectoria de The Beatles, incluido en el disco ‘A Hard Day’s Night’ de 1964.

Después siguieron un par de temas de Wings, la banda que McCartney formó en la década de los setenta en compañía de su entonces esposa, Linda McCartney.

Durante el primer segmento del concierto, que constó que 32 temas, el intérprete de 81 años intercaló absolutos clásicos del Cuarteto de Liverpool, como “Got to Get You In My Life”; “Love Me Do”; “Ob-La-Di, Ob-La-Da”; “Get Back”; “Let It Be” y “Hey Jude”; con cortes de Wings (“Let ‘Em In”; “Jet”; “Band on the Run”; “Live and Let Die”) y piezas de su carrera en solitario como “My Valentine”; “Here Today”; “Maybe I’m Amazed” y “Fuh You”, por mencionar algunas.

Momento piel chinita en el concierto de Paul McCartney con #heyjude de The Beatles en el #ForoSol @PaulMcCartney pic.twitter.com/1TYX4wzJKb — ForoSolOficial (@ForoSolOficial) November 15, 2023

Paul McCartney cerró la noche con un dueto virtual con John Lennon

Después de un breve encore, Paul McCartney regresó al escenario para cerrar la velada con 7 temas exclusivamente tomados de la discografía de The Beatles. Destacó “I’ve Got a Feeling” de ‘Let It Be’ (1970), el último álbum de The Beatles, pues realizó un “dueto virtual” con el fallecido John Lennon con imágenes tomadas del famoso concierto que el grupo ofreció en la azotea de Apple Corps en 1969.

Mientras tanto, Sir Paul McCartney repetirá la hazaña mañana (16 de noviembre) con otro concierto en el que, de igual manera, interpretará 39 canciones ante un Foro Sol con localidades agotadas.

Lo de ayer fue magia. Ver padres con hijos, algunos disfrazados de Beatles, la gente unida y conectada,

con Paul, como si en ese lugar sólo hubiera armonía.

Ah, ¡qué buen concierto!

Thank u, @PaulMcCartney pic.twitter.com/6i83bdBYxz — Jaz (@chalmiux30) November 15, 2023

Con este final estoy segura que presenciamos historia durante el concierto de @PaulMcCartney



Es sentir, de principio a fin, que el artista no te debe nada porque todo lo dio en el escenario. 💙 pic.twitter.com/lU9i2Sq9A9 — Gloria Piña (@GloriaPE_) November 15, 2023

Setlist Paul McCartney, Got Back Tour, Foro Sol, 14 noviembre 2023