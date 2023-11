LEGO Ideas es un programa que permite a los usuarios enviar ideas de productos LEGO para convertirlas en posibles sets disponibles comercialmente, recibiendo el diseñador original el 1% de los derechos de autor. Como parte de esta iniciativa, el creador MetallicaBrick propone el diseño Metallica M72 World Tour que, como su nombre lo indica, reimagina en bloques el maravilloso escenario de la actual gira de las leyendas del thrash.

“Todo esto era un reto. El escenario redondo, las diferentes alturas y las torres… Decidí redoblar estos retos limitándome a una placa base de 48×48 para asegurarme de que no fuera demasiado grande para poder mostrarla”, dijo el creador en la descripción del proyecto.

El set del M72 World Tour de Metallica consta de 2,972 piezas, que construyen elementos del escenario como la pista, las torres de sonido, micrófonos, pedales e iluminación, entre otras cosas. Por supuesto también incluye las figurillas de los 4 integrantes de la banda, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

Para que este increíble concepto se haga realidad se necesitan recaudar al menos 10 mil votos a través de la página de LEGO Ideas. Una vez reunidos los votos, The LEGO Company debatirá si el set es viable comercialmente hablando.

Metallica re imaginó el Snake Pit para el M72 World Tour

Durante las tres últimas décadas, Metallica ha incluido una sección “snake pit” en todos sus conciertos. Esta sección, situada literalmente en el centro del escenario, ofrece a los fans una visión de 360 grados de la banda mientras toca.

En ‘A Year And A Half In The Life Of Metallica’ (vía Blabbermouth), un documental sobre la grabación del ‘Black Album’, Lars Ulrich explica que el Snake Pit formaba parte de un plan más amplio para ir más allá.

“Esta vez queríamos jugar con el concepto del rock. Se nos ocurrió un escenario que era definitivamente diferente a lo que cualquier otra banda había hecho: tocar cada canción en una formación diferente; la batería moviéndose, James moviéndose, y el Snake Pit con personas en el medio”.

Ulrich precisó que en la versión actual del Snake Pit caben entre 900 y 1,200 personas, dependiendo de las normas de seguridad locales.

Durante el MT2 World Tour, la banda tocará dos noches en cada ciudad que visite, y cada “No Repeat Weekend” contará con dos listas de canciones y grupos de apoyo completamente distintos. La gira “M72” presenta un nuevo y atrevido diseño de escenario redondo que reubica el famoso Snake Pit de Metallica en el centro del escenario, así como el pase de gira completa “I Disappear” y el debut de entradas con descuento para fans menores de 16 años.