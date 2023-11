El fin de semana pasado, Dave Grohl se unió nuevamente a su hija Violet en un concierto del pianista de David Bowie, Mike Garson, interpretando juntos dos canciones de Nirvana, Foo Fighters y clásicos de David Bowie.

Garson ofreció un concierto de re versiones de Bowie en el Sun Rose (antes el House of Blues) de Los Ángeles el sábado (11 de noviembre), donde Violet, de 17 años de edad, se unió para interpretar canciones como “The Man Who Sold The World”, “Where Are We Now?”, “Lady Grinning Soul”, “Life On Mars?” y “Aladdin Sane”.

Más tarde, Dave se unió a la batería para una versión del éxito de Nirvana de 1993 “Heart Shaped Box”. También interpretaron el debut en directo de “Show Me How”, pieza incluida en el último álbum de los Foo Fighters, ‘But Here We Are’.

El presentador de televisión, DJ y ejecutivo musical Matt Pinfield estuvo presente y compartió varios clips de sus actuaciones en Instagram. Pinfield escribió: “[Violet] fue la vocalista principal toda la noche junto a la leyenda del teclado de David Bowie, Mike Garson, y su banda. Hizo versiones estelares de todas las canciones de Bowie. Su registro es increíble”.