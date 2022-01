Hora de sacar el delineador negro y esos skinny jeans que tienes arrumbados en el clóset, pues se ha anunciado el cartel oficial de When We Were Young 2022, un festival que, como su nombre lo indica, nos regresará a nuestros nostálgicos años de adolescencia emo //_U.

El increíble cartel está conformado por más de 50 actos, e incluye algunas de las bandas más destacadas del emo y punk pop internacional. Las letras grandes del cartel las ocupan My Chemical Romance y Paramore, mientras que el resto del line up, que no tiene desperdicio alguno, contempla a Bring Me The Horizon, A Day to Remember, Avril Lavigne, Taking Back Sunday, The Used, Dashboard Confessional, AFI, Pierce The Veil, Bright Eyes y Jimmy Eat World, por mencionar algunos.

Sorprendentemente, el evento se llevará a cabo en una sola jornada de 12 horas (habrá tres escenarios simultáneos) el próximo 12 de octubre, en el recinto de Las Vegas Festival Grounds. La preventa de entradas comenzará el próximo viernes (21 de enero), a través del sitio web del festival.

Y mientras que My Chemical Romance se anota otra actuación principal como parte de su gira del reencuentro (que se vio afectada por la pandemia del Coronavirus); When We Were Young también regresa a los escenarios a Paramore, pues se trata del primer show de la banda desde que anunciaron su separación indefinida en 2018.

A través de redes sociales, el conjunto liderado por Hayley Williams se limitó a decir “los extrañamos”, mientras que confirmó su participación en el festival. Recientemente, Paramore detalló el progreso de su nuevo álbum aún sin título, revelando que completaron las primeras sesiones de composición en Nashville, y desde entonces se han trasladado a un estudio en California para grabar.

Cabe la pena destacar que esta es la segunda edición que se realiza del When We Were Young Festival, pues la primera se llevó a cabo en Santa Ana, California en 2017, y pasó sin mucha pena ni gloria ya que el cartel no estuvo tan fuertemente influenciado por el emo y punk pop, como en esta ocasión.