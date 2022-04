Noel Gallagher es una rareza en el mundo de la música, ya que no tiene miedo de expresar opiniones que polémicas. El ex integrante de Oasis dice las cosas como las siente, y sus mayores fans no desearían que fuera distinto.

La lengua despiadada de Gallagher le ha dado una larga lista de enemigos a lo largo de su carrera, pero también es una razón por la que muchos lo encuentran atractivo. A lo largo de los años, ha desatado el infierno sobre todos, desde Ed Sheeran hasta Radiohead, y, en la misma línea de pensamiento, hay una banda que considera “el grupo más sobrevalorado de todos los tiempos”.

Gallagher suele dar un puñetazo con sus críticas y va a por aquellos que se consideran los favoritos de la crítica o que tienen el suficiente éxito como para que sus palabras no les perjudiquen lo más mínimo. Con eso en mente, un grupo que la gente tiende a amar unánimemente es The Beach Boys. Es aceptado que ‘Pet Sounds’ es un álbum que cambió la música contemporánea tal y como la conocemos. Sin embargo, Gallagher es un opositor y no le convence su producción.

Cuando en una entrevista se comparó su álbum ‘Who Built The Moon’ con la obra de Brian Wilson, Gallagher se indignó y dijo: “¡Joder, odio a Brian Wilson! ¿Y sabes qué? Si hay una persona más sobrevalorada en el negocio de la música que yo, es ese tipo”.

Quizá el entrevistador debería haber investigado más de antemano, porque Gallagher tiene antecedentes por denunciar a los Beach Boys. En 2011, apareció en un episodio del programa de TV del bajista de Blink-182, ‘Hoppus On Music’, y Hoppus quiso saber por qué no incluía ningún acto estadounidense en su lista de álbumes favoritos.

Pronto, la conversación gira en torno a ‘Pet Sounds’, que Hoppus afirma haber comprado más de 20 veces.

“¿Por qué? ¿No crees que son el grupo más sobrevalorado de todos los tiempos?”- preguntó Gallagher. “La única razón por la que tienen éxito es porque están junto a los Beatles en orden alfabético y a Paul McCartney le gustan. Eso es todo. Música de cuarteto de barbería. Maldita basura”.

Mientras tanto, en 2005, Gallagher dijo sin reparos que Wilson “era una col” 😅. Hablando con The Age sobre Jet, dijo:

“Su nuevo disco, hombre, te digo que estoy jodidamente asombrado. Una canción suena como a los Beach Boys. No es que me gusten los Beach Boys. Odio a los Beach Boys, creo que Brian Wilson es una col“. Vía Far Out Magazine.

La crítica de Gallagher a Wilson parece hiperbólica, y cualquiera que sea capaz de extraer ‘Pet Sounds’ de su cerebro merece ser alabado. Sin embargo, la música sería aburrida si todo el mundo pensara lo mismo, y el papel de Gallagher como antagonista es necesario.