Noel Gallagher ha criticado duramente a Harry Styles y a las estrellas del pop procedentes del reality show The X Factor. El ex miembro de Oasis opinó que que estrellas como Styles, quienes encontraron la fama en el programa de talentos de televisión; no son lo mismo que los músicos “de verdad” y no tienen “nada que ver con la música” 😳.

Según la columna Wired del Daily Star, el rockero de Manchester dijo:

“El Factor X es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver con la música en absoluto, y cualquier cosa que haya salido de ahí, no tiene nada que ver con la música”. No me digas que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lugar escribiendo una canción. Con suerte, estará rodeado de un montón de chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica fuera tratando de escribir un ocho medio para algo”. Vía Daily Star.

Apuntando especialmente a su single debut, “Sign Of The Times”, dijo que un “gato podría escribir eso en 10 minutos”.

“La gente de mi edad se ha dejado llevar. Son gordos, calvos idiotas con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben canciones como ‘Sign Of The Times’ de Harry Styles que, francamente, ¡mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!” Vía Daily Star.

La leyenda del britpop añadió: “Mi mujer se emocionaba diciendo: ‘¿Has oído la nueva canción de Harry Styles? Es como Prince‘, y yo le dije: ‘Sin siquiera escucharla, te puedo asegurar que no es como Prince'”.

Styles, sin embargo, quien está a punto de lanzar su próximo álbum ‘Harry’s House’ el 20 de mayo; sigue demostrándole a todos sus críticos lo equivocados que están.

Desde que apareció en The X Factor en 2010 y pasó a formar parte de One Direction, una de las agrupaciones pop más importantes de los últimos tiempos; Styles lanzó su álbum debut homónimo en 2017 y su seguimiento del 2019, ‘Fine Line’ -alabado por la crítica y el público en general. Ahora se se prepara para compartir ‘Harry’s House’ el próximo mes, justo después de su set titular en Coachella.

Además de eso, también está forjando una respetable carrera como actor, apareciendo en ‘Dunkirk’ del 2017; ‘Eternals’ del 2021 y próximamente en ‘Don’t Worry Darling’.

Aunque Gallagher no se imagina a Styles escribiendo “ochos medios”, el ex One Direction ha declarado que su próximo material es el que más orgullo le ha traído en toda su trayectoria. En el programa The Morning Mash Up de Sirius XM, dijo:

“Siento que es la primera vez que estoy haciendo música y sacando música desde un lugar real de libertad personal. Creo que es inevitable que si vas a hacer algo que te importa tanto, vas a sentir presión y mucha vulnerabilidad al sacarlo”. “Y me siento muy afortunado de que esto sea lo más orgulloso que he estado de algo que he hecho hasta ahora. Me siento más cómodo conmigo mismo y más feliz con lo que estoy haciendo”. Vía The Morning Mash Up.

Styles, por su parte, visitará México por partida triple en el mes de noviembre, como parte de su gira ‘Love On Tour’. El 20 de noviembre se presentará en la Arena VFG en Guadalajara, mientras que el 24 y 24 de noviembre en el Foro Sol capitalino.