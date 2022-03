Noel Gallagher, ex integrante de Oasis, es una figura peculiar en el sentido de que es tan conocido por su propensión a la mordacidad como por su habilidad musical. Ya sea su hermano menor y ex líder de Oasis, Liam; Dave Grohl o incluso Arctic Monkeys; muchas de las figuras más veneradas del rock moderno se han encontrado en el extremo receptor de las opiniones de Gallagher.

Durante una charla pasada con el programa australiano Music Feeds, Gallagher lanzó una de sus mejores críticas, en forma de indirecta pasivo- agresiva. En ese momento, los hermanos Gallagher estaban disfrutando de una especie de distensión, lo que hizo que muchos fans se entusiasmaran con la débil posibilidad de una reunión.

Sin embargo, cinco años después, aún no se ha producido una reunión, y es probable que tengamos que esperar un tiempo más de materializarse algo. Con su típica opacidad, Gallagher restó importancia a cualquier conversación sobre una reunión y, al mismo tiempo, se las arregló para criticar a las leyendas del hard-rock Guns N’ Roses por la suya.

Gallagher se mostró tan despectivo con su antigua banda, que afirmó que ya no piensa en ellos.

“Sólo me veo obligado a pensar en Oasis cuando lo mencionan en una entrevista, o cuando hicimos ese documental porque supongo que había una cosa nostálgica, o cuando estoy en el escenario cantando ‘Half The World Away’ o algo así, ¿me entiendes? Pero no, no pienso en eso en lo absoluto”.

Noel Gallagher vía Music Feeds.