¿Qué álbum de Oasis debería ser considerado el mejor de todos los tiempos? A lo largo de los años, el mítico conjunto de Manchester ha sido uno de los grupos más controvertidos de Gran Bretaña, desde su ascenso a la fama durante la época de gloria del britpop hasta su posterior disolución. Todavía hoy los fans claman por un último concierto, pero como cada uno de los hermanos Gallagher tiene una visión completamente diferente sobre la idea, parece que eso no ocurrirá pronto.

Formados en 1991 por Liam Gallagher y tres de sus compañeros, Oasis solo se convirtió en una máquina que funcionaba a pleno rendimiento cuando el hermano mayor de Liam, el compositor y guitarrista Noel Gallagher, se unió y se hizo con el control de la banda, tanto en lo creativo como en todo lo demás.

En 1994, Oasis alcanzó el estrellato en el Reino Unido y, al año siguiente, se convirtió en uno de los grupos más importantes del mundo. Gran parte de su atractivo se debe a la modernización de grupos británicos emblemáticos que les precedieron: adoptaron trozos de la estética sonora de los Rolling Stones y los Beatles, junto con la actitud desenfedada de los Sex Pistols y los Stone Roses. Pero a pesar de las tendencias autodestructivas de los hermanos Gallagher, pronto demostraron ser merecedores de sus propios elogios.

Aunque las interminables peleas acabaron con Oasis en 2009, su legado ha superado al propio britpop: su nombre yace ahora, con justa razón, junto a los de las bandas legendarias que les influyeron.

7. Heathen Chemistry (2002)

Publicado el 1ro de julio de 2002 por Big Brother Recordings, es el primer álbum de Oasis grabado con el guitarrista Gem Archer y el bajista Andy Bell, quienes se unieron a la banda después de que se completara el trabajo del álbum anterior, ‘Standing on the Shoulder of Giants’. También resultó ser el último disco en el que participó el baterista de toda la vida de la banda, Alan White, quien se fue a principios de 2004, con Noel Gallagher afirmando que su compromiso no era el adecuado.

Aunque su intención era claramente un regreso al rock, apostaron por el mismo productor que en su trabajo anterior (Mark “Spike” Stent), y afianzaron ciertas tendencias psicodélicas que no hicieron gracia a su base de fanáticos acostumbrados al britpop.

6. Standing On The Shoulder Of Giants (2000)

‘Standing On The Shoulder Of Giants’ supuso un cambio significativo de la escena britpop a un disco psicodélico moderno con loops de batería, samples, sitar eléctrico, sintetizadores y guitarras retrógradas; dando como resultado un álbum más experimental con influencias de la electrónica y el rock psicodélico.

Canciones como “Go Let It Out”, la de influencia india “Who Feels Love?” y la progresiva “Gas Panic!”; se alejaron del estilo anterior de la banda. En este álbum también participó por primera vez Liam Gallagher en la composición de las canciones (“Little James”), y la tradición se mantuvo durante sus siguientes trabajos, en lugar de ser principalmente Noel quien componía.

Es el decimosexto álbum que más rápido se ha vendido en la historia de las listas del Reino Unido, desplazando más de 310 mil copias en su primera semana. ‘Standing on the Shoulder of Giants’ ha sido certificado como doble platino por la industria fonográfica británica, y ha vendido unas 208 mil copias en los Estados Unidos.

5. Don’t Believe The Truth (2005)

Al igual que en su álbum anterior, este disco contó con importantes contribuciones de miembros distintos al compositor principal, Noel, y es el primero en el que todas las tareas se dividieron entre los miembros de la banda.

En algunos de los temas, el bajista habitual Andy Bell se encargó de la guitarra, mientras que Gem Archer y Noel Gallagher contribuyeron con el bajo en otros. ‘Don’t Believe the Truth’ es el primer disco de Oasis que cuenta con la batería de Zak Starkey, miembro auxiliar del conjunto, que actuó y salió de gira con ellos tras la salida de su baterista de toda la vida, Alan White. El elepé recibió críticas positivas de los críticos y muchos lo citaron como el mejor álbum de Oasis en una década.

Liam Gallagher también tuvo un mayor impacto en el álbum por su desarrollo en composición. Noel ha dicho que ‘Don’t Believe the Truth’ es su favorito de los últimos cuatro de Oasis, porque todos los miembros contribuyeron en él.

4. Dig Out Your Soul (2008)

El intento más evidente de Oasis de modernizar su sonido y mantenerse al día, la oferta de 2008 de la banda, ‘Dig Out Your Soul’ (su último disco de estudio), abrazó influencias psicodélicas y de rock alternativo contemporáneo, dejando atrás las melodías nostálgicas inspiradas en el pasado musical de Gran Bretaña (en gran medida).

“The Shock of the Lightning” fue su tema más punk desde ‘Definitely Maybe’, mientras que la inquietante “I’m Outta Time” es la más Beatlesca, con nada menos que una grabación de voz del propio John Lennon.

El doble tempo de “(Get Off Your) High Horse Lady” y la onírica “Falling Down” sentaron las bases de la carrera en solitario de Noel Gallagher; mientras que los primeros temas del disco parecen insinuar lo que podría haber sido la siguiente obra maestra de la banda.

3. Be Here Now (1997)

Según el co-productor Owen Morris, las sesiones de grabación de ‘Be Here Now’ se vieron empañadas por las discusiones entre los miembros y el abuso de drogas; y que las únicas motivaciones de la banda eran comerciales. En comparación con sus anteriores lanzamientos, las canciones de ‘Be Here Now’ son antémicas, más largas y contienen muchas sobregrabaciones de guitarra. Noel Gallagher dijo que esto se hizo para que el álbum sonara lo más “colosal” posible. La portada muestra una imagen del conjunto en Stocks House, en Hertfordshire.

Precedido por el sencillo principal “D’You Know What I Mean?”, ‘Be Here Now’ fue un éxito comercial instantáneo, vendiéndose más rápido que sus dos álbumes anteriores y convirtiéndose en el disco que más rápido se ha vendido en la historia de las listas británicas, y encabezando la lista de discos en 15 países. Aunque las críticas iniciales fueron positivas; las retrospectivas han sido más negativas, ya que muchos lo calificaron de inflado y sobreproducido.

2. Definitely Maybe (1994)

Ampliamente considerado como uno de los mejores álbumes debut de todos los tiempos. Repleto de éxitos consecutivos, melodías descaradas y una arrogancia rock’n’roll bien fundada; ‘Definitely Maybe’ demostró desde el inicio de lo que era capaz la banda, y la mayoría de sus canciones siguen siendo consideradas como de las mejores que han escrito.

El álbum contribuyó a impulsar una revitalización de la música pop británica en la década de 1990, y fue acogido por la crítica por sus temas optimistas y su rechazo a la perspectiva negativa de la música grunge de la época. El álbum está considerado como una entrada seminal de la escena britpop, y ha aparecido en las listas de los mejores esfuerzos de todos los tiempos en muchas publicaciones.

1. (What’s The Story) Morning Glory? (1995)

El quinteto de Manchester tenía mucho que decir después de la aclamación de un álbum debut que les dio un ascenso meteórico a la fama. Con la necesidad de demostrar que no se trataba de una maravilla de un solo éxito, las apuestas eran más altas que nunca ya que la “Batalla del Britpop”, -ampliamente difundida contra sus archienemigos Blur-, mantenía a Oasis en el ojo público.

La estructura y el estilo de los arreglos del álbum supusieron un cambio significativo respecto a ‘Definitely Maybe’. Las composiciones de Noel estaban más centradas en la balada y hacían hincapié en coros “enormes”; con arreglos de cuerda y una instrumentación más variada que contrastaban con la crudeza del álbum debut del ensamble.

Los éxitos obvios del disco son “Don’t Look Back in Anger”, “Morning Glory” y el alucinante final con “Champagne Supernova”, los tres con estatus de leyenda en los conciertos de Oasis.