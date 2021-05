Desde que emergieron por primera vez de las calles de Sacramento en los años 90; Deftones ha sorteado la fama, la fortuna, la tragedia y el trauma, para producir un catálogo musical que podría competir con cualquier otra banda icónica, por muy laureada que sea.

Deftones es una banda poco convencional que atrae a los metaleros y a los shoegazers por igual; ofreciendo un sonido que es a la vez pesado y etéreo. También son un conjunto singular que realmente no ha producido un álbum “malo”, lo que hace que clasificar su discografía se convierta en una tarea difícil de lograr.

A más de tres décadas de distancia de su debut; la madurez musical y evolución sónica que experimentaron ha distanciado a la agrupación responsable de temas como “Digital Bath” o “My Own Summer” de otros de su categoría. Ahora, atribuir un género a la música de Deftones parece un esfuerzo infructuoso, ya que su sonido es un tanto inclasificable.

Liderados por la voz de Chino Moreno y la dinámica de ruido y silencio de sus talentosos compañeros de banda, Deftones son quizás el grupo de rock “pesado” más consistente del último cuarto de siglo. Tras la trágica pérdida de su bajista de toda la vida, Chi Cheng -quien falleció en 2013 después de que un accidente automovilístico le dejara en semicoma durante casi cinco años-; Deftones ha triunfado en su segundo acto, continuando con la publicación de discos de calidad en los últimos años, siendo ‘Ohms’ (2020) el último de ellos.

Todos los discos de Deftones ordenados del peor al mejor

9. Gore (2016)

Después de un par de discos bien recibidos, Deftones regresó en 2016 con un esfuerzo desafiante, ‘Gore’.

El álbum, descrito por Chino Moreno como un trabajo “embriagador”, incluyó el sencillo “Prayers / Triangles”, una de las canciones más accesibles del lanzamiento. La banda dio la bienvenida a Jerry Cantrell, de Alice in Chains, en el corte “Phantom Bride”, y también obtuvo cierta atención por la lenta “Doomed User” y la cadenciosa “Hearts / Wires”.

Mientras tanto, cortes más malhumorados como “(L)MIRL” y “Acid Hologram” ayudaron a hacer de ‘Gore’ una escucha obligatoria de arriba a abajo. El álbum, producido por Matt Hyde, debutó en el número 2 de la lista de álbumes del Billboard 200.

8. Saturday Night Wrist (2006)

Realizado por una banda frustrada, con muchos conflictos internos, y posteriormente rechazado por los fanáticos; el principal punto de discusión para muchos en Saturday Night Wrist es que se trata del último en el que participó el bajista original Chi Cheng antes de su fatal accidente.

Como era lógico, al tratarse de un disco ligado a tantos recuerdos dolorosos, Chino Moreno no se siente muy atraído hacia él. En 2016 le confesó a Kerrang!

Ese disco es tan poco seguro de sí mismo, por eso lo odio. No siento que sea yo, es esa versión poco segura de mí mismo que no sabe lo que está haciendo.

7. Koi No Yokan (2012)

Tras un repunte en su carrera con ‘Diamond Eyes’, Deftones mantuvo el ritmo con ‘Koi No Yokan’ del 2012. Una vez más, la banda se estrechó lazos durante las sesiones de grabación, lo que llevó a un cambio más rápido de la música y a un álbum más dinámico.

Sergio Vega, quien se unió como bajitsa durante ‘Diamond Eyes’, asumió un papel más importante dentro del grupo. En ‘Koi No Yokan’ destacan “Leathers”, la suave “Tempest” y la más accesible “Swerve City”, mientras que temas como “Romantic Dreams” y “Rosemary” también sobresalen.

6. Ohms (2020)

Se trata del noveno y último esfuerzo discográfico de Deftones lanzado en septiembre del 2020 a través de Reprise Records. Supuso la primera vez que el mítico productor Terry Date (‘Around the Fur’, ‘White Pony’) regresaba a trabajar con el conjunto desde el inédito ‘Eros’.

Musicalmente, ‘Ohms’ es ampliamente descrito como un retorno al estilo nu-metal de la banda. El álbum también fue descrito como shoegaze y la revista Classic Rock añadió una evaluación diferente, tildándolo como “dream pop con un toque metálico”. También es el primer material en el que Stephen Carpenter utiliza una guitarra de nueve cuerdas.

5. Deftones (2003)

Deftones respondió al impacto de ‘White Pony’, que definió su carrera, mostrando su creciente apetito por las atmósferas.

En muchos sentidos, el cuarto álbum homónimo del conjunto estableció que no se contentarían con la misma fórmula antigua con cada oferta, y ‘Deftones‘ es innegablemente el trabajo con la textura más lujosa del catálogo de la banda hasta ese punto.

Incorporando más influencias del trip-hop y del shoegaze, el disco incluyó el atmosférico corte “Minerva” y su más pesada continuación “Hexagram”. Títulos como “Lucky You”, “Bloody Cape” y “Needles and Pins” ayudan a redondear el esfuerzo.

4. Around the Fur (1997)

Deftones dio un gran salto hacia adelante con su segundo álbum, ‘Around the Fur’, de 1997. La banda perfeccionó un sonido que les serviría en futuros lanzamientos, añadiendo más influencias new wave y shoegaze a su música.

La aplastante “My Own Summer (Shove It)” y el muro de pesadez de “Be Quiet and Drive (Far Away)” darían a la banda algunas de sus primeras reproducciones en la radio; mientras que la canción que titula al disco también se publicó como sencillo. El álbum es notable por la contundente “Headup”, que cuenta con la participación de Max Cavalera de Soulfly, y otro favorito de los fans, “Mascara”. Alcanzó el número 29 en el Billboard 200, y ha sido certificado como platino por la RIAA.

3. White Pony (2000)

Una de las declaraciones más desafiantes y definitivas de la música moderna. ‘White Pony’ convirtió a Deftones en una de las mejores bandas de una escena rápidamente sobresaturada en un género propio.



Básicamente, en este disco no canto sobre mí mismo. Me inventé muchas líneas de la historia y algunos diálogos. Me saqué a mí mismo por completo y escribí sobre otras cosas… No soy yo. Estoy escribiendo una historia. Chino Moreno

Por él, la banda ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por la canción ‘Elite’, que debe mucho a Frank Delgado como DJ a tiempo completo. Cortes como “Change (In The House Of Flies)”, “Back To School (Mini Maggit)”y “Digital Bath” avalan su popularidad.

2. Adrenaline (1995)

‘Adrenaline’, el debut de Deftones, se grabó rápidamente con el productor Terry Date y es posiblemente su álbum más abrasivo y pesado.

Tiene muchos buenos momentos – a pesar de que aún se encontraban en la búsqueda de una identidad propia- como “7 Words” y la agresiva “Bored”, que ayudaron a poner a la agrupación en el mapa musical. “Engine No. 9” sigue siendo una de las consentidas a pesar del paso del tiempo.

1. Diamond Eyes (2010)

Tras un tumultuoso proceso de grabación de ‘Saturday Night Wrist’, la banda comenzó a trabajar en un nuevo álbum llamado ‘Eros’ cuando el bajista Chi Cheng resultó gravemente herido en un accidente de tráfico.

Con Cheng en coma, la banda empezó de cero y reclutó a Sergio Vega, de Quicksand, para que lo sustituyera. El resultado fue una experiencia de grabación más unificada, con el productor Nick Raskulinecz fomentando un proceso más inmediato. El resultado final fue un trabajo optimista y con un aire de fantasía, a manera de bálsamo tras lo sucedido con Cheng.

‘Diamond Eyes’ debutó en el número 6, y conectó con canciones tan destacadas como “Rocket Skates”, la más comercial “Diamond Eyes” y la oscilante rockera “You’ve Seen the Butcher”. Con canciones como “Sextape”, “976-EVIL”, “Beauty School” y “CMND / CTRL”, ‘Diamond Eyes’ se convirtió en uno de los álbumes más consistentes de arriba a abajo y hay argumentos para calificarlo como el mejor disco de la banda.