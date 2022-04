A pesar de que para muchas personas la carrera de Liam Gallagher como solista ha sido más exitosa e interesante que la de su hermano Noel, esto no es precisamente lo que él, como músico realmente quiere.

Tal y como él mismo compartió para Radio X, la vida de un músico solista –después de haber tenido una banda como Oasis– es “aburrido como la mierda”.

Pese a que Liam trabaja con diferentes músicos y colaboradores, no es lo mismo “pagar” por tocar lo que tú ya escribiste, a crear cosas desde cero con la chispa de la creatividad y del conflicto entre compañeros de banda.

Para él, esto no es lo que debería ser en la vida de un músico; las cosas serían mil veces mejor si estuviera en una banda pero la situación es lo que es y, en sus propias palabras, “mientras suene bien, no tengo de qué quejarme”.

El próximo 27 de mayo Liam liberará ‘C’mon, You Know‘, su nuevo álbum solista. ¿Será que con estos comentarios da la sensación de que en realidad el Gallagher no disfruta realmente de lo que hace?

