Recientemente durante una entrevista para Broken Record podcast, Michael Stipe, líder y vocalista de R.E.M. reveló que la letra original de “Losing My Religion” era bastante más diferente de lo que conocemos ahora.

Gracias a un reportaje de Billboard, ahora sabemos que un pequeño cambio en la letra, en realidad cambió absolutamente todo el sentido de la canción que, originalmente, hablaba de un tipo tímido intentando expresarle su cariño a una mujer a la que no se atrevía a hablarle.

“That’s me in the corner / That’s me in the kitchen”, era lo que originalmente la canción decía, sin embargo, Michael decidió cambiar una palabra con tal de que fonéticamente, hiciera más sentido con la cadencia del bajo y su mano a mano con el piano.

“That’s me in the corner / That’s me in the spot-light lo-sing my religion”, así fue como al final, quedó la legendaria canción que todos conocemos cuyo sentido, cobró un nuevo significado indicando un aspecto más existencialista de su narrativa, expresando algo más profundo que un simple “crush”.

¿Pueden creerlo? Denle una vuelta más al track para que se sumerjan en el profundo valor de “Losing My Religion”.