La revelación del cartel del Corona Capital 2023, no fue un impacto aislado a la república mexicana, ya que luego de ver a Pulp, Blur y Noel Gallagher en un mismo festival, el mundo se comenzó a cuestionar si, de alguna manera, el britpop se encontraba teniendo un último chispazo de vida.

Es por eso que ahora, farout se acercó al líder de los High Flying Birds, y dentro de una buena conversación con relación a su última producción de estudio, Noel habló acerca de las reuniones de proyectos como Blur y Pulp.

“Verdaderamente les deseo suerte en lo que hagan pero para ser honestos… No existe tal cosa como una “reunión” de su parte. Ni Blur ni Pulp nunca se separaron, ¿o sí? Eso nos lo dejaron a nosotros”.

En cuanto a una reunión de Oasis, Noel dijo que de ninguna manera es imposible; es más, incluso declaró que a pesar de las constantes mentiras que Liam suele decir acerca del tema, él es el más interesado en hacer la reunión de la banda y por fin regresar a los escenarios:

“Ni siquiera tiene que hablarme; que me llame su representante y ya. Yo estoy dispuesto. ¿Me gustaría que él me hablara? Claro que sí, carajo, es mi hermano. Pero también es un maldito cobarde y no lo va a hacer”.