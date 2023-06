Todos los que conocen o han visto a The Hives en vivo sabe que son una de las bandas más divertidas y entretenidas de la actualidad. Sus conciertos suelen estar llenos de energía, dinámicas con el público y, por supuesto, uno que otro chiste, simplemente porque pues, son The Hives.

Todo esto no fue la excepción en el último concierto de The Hives en el Reino Unido, particularmente en la ciudad de Sheffield, Inglaterra, donde la banda actuaba como acto telonero de Arctic Monkeys.

Durante dicha presentación, Pelle Almqvist, líder de The Hives, se dirigió al público preguntando “¿a quién le gusta los Arctic Monkeys”, para luego continuar con una pregunta que despertó el verdadero interés del público, “¿alguien aquí ha escuchado una banda llamada Oasis?”, “¿les gusta Oasis?” y finalmente, “¿quieren escuchar una canción de Oasis?”.

Tras la eufórica respuesta del público, totalmente emocionado por la posibilidad de escuchar un cover de Oasis interpretado por The Hives, Pelle Almqvist cerro su pequeña broma con “¿qué bien, pero aquí va una de The Hives”.

Acto siguiente, la banda inicia los primeros acordes de su éxito “Hate to Say I Told You So”, y el momento solo quedó como un trolleo más de The Hives a sus fans. Échale un ojo al video a continuación.