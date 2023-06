Hoy es Viernes de lanzamientos y el mundo (del metal) despertó con una muy grata sorpresa: un nuevo lanzamiento de Slipknot, el cual se trata de un EP con música inédita y tres canciones nuevas.

Slipknot lanzó hoy, Viernes 9 de junio de 2023, el nuevo EP titulado Adderall el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Tidal, YouTube y más. Lo puedes buscar y escuchar en la plataforma de tu preferencia.

El nuevo EP de Slipknot, Adderall, incluye seis canciones, entre las cuales se encuentran una intro inédita de la canción “Adderall”, un demo de la misma canción así como su respectiva versión instrumental. Además, el EP presenta tres nuevas canciones de Slipknot: “Death March”, “Red or Redder” y “Hard to Be Here”.

Tracklist de Adderall de Slipknot

1. Death March

2. Adderall – No Intro

3. Adderall – Rough Demo

4. Red Or Redder

5. Adderall – Instrumental

6. Hard To Be Here

Mientras tanto, Slipknot saldrá próximamente de gira por Europa con un pequeño cambio en su alineación, ya que el miembro “Clown” no participará en dicha gira por motivos personales y familiares.

Slipknot lanzó su más reciente álbum de estudio titulado The End, So Far en septiembre de 2022, convirtiéndose en el séptimo sello discográfico del grupo liderado por Corey Taylor.