Mark Hoppus se encuentra bastante ocupado con la gira de reunión de Blink-182 (la cual arrancó oficialmente en Coachella 2023 en abril pasado) y con la cual, el trío de punk rock visitará México y Latinoamérica en 2024.

Pero no todo es rock and roll para los miembros de Blink-182, al menos no para Mark Hoppus, quien hoy es noticia no por su música o su banda, sino por un pleito con su vecino. Leíste bien, Mark Hoppus trae bronca con su vecino por una tontería.

Resulta que Mark Hoppus (vía Rock Celebrities) está demandando a su vecino de Beverly Hills por un árbol que está creciendo más de lo permitido (esto, de acuerdo con las leyes locales de California). Y es que el árbol, según Mark Hoppus, ha crecido a tal nivel que otros árboles están creciendo al mismo ritmo y esto está causando que la vista de la casa de Mark Hoppus de Beverly Hills se obstruya, tal cual.

Sin embargo, la acción legal por parte de Mark Hoppus contra su vecino no ocurrió de la noche a la mañana. Según reportes, el bajista de Blink-182 envío varias peticiones y advertencias a su vecino, las cuales fueron totalmente ignoradas. Debido a esto, Mark Hoppus no tuvo otra opción más que recurrir a la vía legal. Y todo por un árbol.

En fin, mientras tanto, Blink-182 continúa de gira en lo que un juez de California determina qué va a pasar con el árbol del vecino de Mark Hoppus, de su casa de Beverly Hills. Problemas de la gente rica.