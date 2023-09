Vaya que los fanáticos de Nirvana recibirán un super regalo, pues el conjunto planea celebrar el 30º aniversario de ‘In Utero’, su último álbum, con un mega box set cuyo mayor atractivo es la inclusión de 53 temas inéditos. Además, se reeditará en una multitud de formatos, disponibles el próximo 27 de octubre.

La colección remasterizada incluye 53 canciones inéditas, entre ellos dos conciertos completos de la gira In Utero nunca antes publicados. El álbum, lanzado originalmente el 21 de septiembre de 1993, se convirtió en el primer número 1 de Nirvana, tras el sorprendente éxito mundial de su debut en 1991, ‘Nevermind’.

Los formatos del aniversario incluirán una caja de superlujo de 8 LP, una caja de superlujo de 5 CD, así como una edición de 1 LP + 10″, una edición de lujo de 2 CD y una edición digital de superlujo.

To commemorate the 30th anniversary of In Utero, several multi-format reissues will arrive on October 27, 2023. Configurations include a limited-edition 8LP Super Deluxe box set, 5CD Super Deluxe box set, 1 LP + 10” edition, 2CD Deluxe edition, and a Digital Super Deluxe edition.… pic.twitter.com/P5frESbvRZ — Nirvana (@Nirvana) September 5, 2023

Las ediciones de superlujo incluirán 72 temas, entre ellos el concierto Live in Los Angeles (1993) y la última actuación de la banda en Seattle, Live in Seattle (1994); también habrá seis temas adicionales en directo de actuaciones en Roma, Springfield y Nueva York. El productor e ingeniero de Seattle, Jack Endino, reconstruyó los cortes en directo a partir de cintas de resonancia estéreo, según un comunicado de Billboard.

Las 12 canciones originales del álbum, que también incluyen “Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle”, “Dumb”, “Very Ape”, “Tourette’s” y “All Apologies”, así como cinco temas extra y caras B; han sido remasterizadas a partir de las cintas estéreo originales analógicas por Bob Weston en Chicago Mastering Services. Weston ayudó al ingeniero de ‘In Utero’ Steve Albini durante las sesiones originales.

El set de edición física de lujo incluye una serie de elementos exclusivos, como un panel acrílico frontal extraíble con la icónica portada del álbum, un libro de tapa dura con 48 páginas de fotos inéditas, un fanzine de 20 páginas de diseño nuevo, una litografía del póster de la gira de Los Ángeles diseñado por el artista Coop y réplicas del móvil promocional de 1993.

Además, estos sets contarán con tres folletos de conciertos, dos talones de entradas para conciertos en Los Ángeles y Seattle, una lámina de acceso total a la gira y cuatro pases adhesivos de tela para el backstage de la gira. El segundo LP incluirá cinco temas adicionales y caras B, que son “Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip”, “Marigold”, “Sappy”, “Moist Vagina” y “I Hate Myself and Want to Die”.