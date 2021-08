Es una lástima que ‘In Utero’, el tercer y último material discográfico en la fugaz carrera de Nirvana, no reciba la misma atención y gloria que su predecesor ‘Nevermind’. Se trata, posiblemente, del trabajo más incisivo y transgresor del conjunto grunge, impulsado por métodos de grabación orgánicos, además de las letras de un muy, muy molesto y ensimismado Kurt Cobain.

Recientemente, Dave Grohl habló sobre el álbum seminal, confesando que cada vez que lo escucha “se le eriza la piel”. Por supuesto, no pudo evitar mencionar los recuerdos agridulces que le trae, pues ciertamente se grabó en un episodio muy oscuro para el trío de Seattle. Recordemos que tan sólo un año después, Cobain se quitaría la vida de un escopetazo.

–Es un álbum jodidamente oscuro. No me gusta escuchar ese disco. Es raro para mí. Escucho las canciones en la radio de vez en cuando, y me gusta la diferencia sónica de escuchar “All Apologies” o “Heart-Shaped Box” en medio de un montón de música de radio de rock moderno comprimida y con Pro Tool, porque destaca. Dave Grohl vía This Is A Call: The Life And Times Of Dave Grohl.

Próximamente, el líder de Foo Fighters publicará una actualización de su biografía del 2011, ‘This Is A Call: The Life And Times Of Dave Grohl‘; y como adelanto ha ofrecido un fragmento (vía Louder) que justamente habla de la época del ‘In Utero’ y todo lo que le rodeó. Además, detalla las grandes diferencias entre el propio ‘In Utero’ y el ‘Nevermind’, asegurando que uno apelaba a la popularidad, mientras el otro a la individualidad.

-Desde el punto de vista lírico y conceptual, no es algo que me guste revisar demasiado a menudo. Lo que más me gusta de él es el sentido de urgencia y el sonido de nosotros tres en una habitación. ‘Nevermind’ fue intencionado, por mucho que cualquier revisionista pueda decir que fue una versión artificiosa de Nirvana, no lo fue: trabajamos duro para hacer ese disco, ensayamos horas y horas y horas, día tras día, para llegar a ‘Nevermind’. Pero ‘In Utero’ fue tan diferente. No hubo un proceso laborioso… simplemente salió, como una purga, y era tan puro. Dave Grohl vía This Is A Call: The Life And Times Of Dave Grohl.

Según Grohl, el último álbum de Nirvana fue una respuesta “al éxito y al sonido de ‘Nevermind'”, y añadió:

-Nos empujamos a nosotros mismos en otra dirección, como, “Oh realmente, ¿esto es lo que les gusta? Bueno, ahora vamos a hacer esto otro, jódanse”. Pero para mí es un álbum difícil de escuchar de principio a fin. … Es tan real, y como es una representación tan exacta de la banda en ese momento, me trae otros recuerdos; como los que me ponen la piel de gallina. Dave Grohl vía This Is A Call: The Life And Times Of Dave Grohl.

En noticias relacionadas; Nirvana y el legado de Kurt Cobain han sido demandados por Spencer Elden, quien cuando era un bebé apareció en la portada de ‘Nevermind’. Alega “explotación sexual infantil comercial desde que era menor de edad hasta la actualidad”. Busca una reparación de daños por $1 millón de dólares.