‘The Killer’, la próxima película de David Fincher (‘Fight Club’) protagonizada por Michael Fassbender, cuenta con una banda sonora repleta de canciones de The Smiths.

Programada para un estreno limitado en cines en octubre antes de llegar a Netflix el mes siguiente, ‘The Killer’ sigue al asesino a sueldo de Fassbender. Según el servicio de streaming, “Después de un fatídico casi accidente, un asesino lucha contra sus empleadores y contra él mismo en una persecución internacional que, según él, no es personal”.

El domingo 3 de septiembre, Fincher apareció en una conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia donde habló sobre la banda sonora de la película. Reveló que cuando no suena la partitura de Trent Reznor y Atticus Ross, se escuchará mucho de The Smiths, con canciones como “How Soon Is Now” y “I Know It’s Over”.

“Trent y Atticus son nuestra primera opción, me considero afortunado. Los Smiths fueron una adición de postproducción porque sabía que quería usar ‘How Soon is Now?’ y me encanta la idea de esa canción específicamente como una herramienta para calmar su ansiedad. Me gustó como cinta de meditación, pensé que era entretenida y graciosa” (vía Stereogum).

David Fincher ovacionado en el festival de cine de Venecia por su nueva película 'The Killer'. Y los Smiths sonando de fondo. ¡Todo es bueno!#TheKiller #DavidFincher #Cine #MichaelFassbender pic.twitter.com/KQkV4Km9q0 — Cinercia (@cinerciatop) September 4, 2023

El director afirmó que no hay otro acto en la historia de la música que tenga simultáneamente “tanta naturaleza sardónica e ingenio” como The Smiths, y que le pareció divertido que esa fuera la ventana para llegar a ellos.

Mientras tanto, ‘The Killer’ está basada en la serie original de novelas gráficas francesas de Alexis Nolent (también conocido como Matz) y Luc Jacamon; y ha sido adaptada por el mismo guionista de ‘Fight Club’, Andrew Kevin Walker. También es protagonizada por Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte y Tilda Swinton.